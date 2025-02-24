Молчание ягнят: почему украинские политики не заступились за Зеленского после оскорблений Трампа

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"МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ"

Чем больше президент США Трамп и высшие политики Администрации США издеваются и оскорбляют президента Украины Зеленского (неудачный комик, диктатор, он никто и звать его никак и т д) за его мужественную и патриотическую позицию, тем меньше слышно голосов политической и экономической элиты Украины в поддержку политики сопротивления Зеленского наглым требованиям Путина-Трампа.

Непонятно, почему нет гневных решений Верховной Рады, где акции протеста прикормленных и сытых властью и деньгами депутатов партии "Слуги народа". До сих пор ни один министр, премьер-министр, глава СНБО, губернатор не заступился на нашего президента, который реально одновременно ведет неравную войну с Путиным и Трампом. Где стихийные акции поддержки патриотической позиции президента в крупных городах Украины?

Все ждут команды. Так за долгие годы своего правления их приучил Зеленский. Политическая и экономическая "элита", старые олигархи и младоолигархи — лучшие друзья Офиса выжидают.

Трамп это прекрасно понимает, поэтому так безответственно он издевается над Зеленским, на глазах всех "отрывает" Офис президента от Украины. И никто не может или не хочет прийти на помощь Зеленскому, который впервые за несколько лет реально нуждается в народной поддержке и единстве Украины.

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