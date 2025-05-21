Від Майкла Джексона до Rammstein. Топ 7 кліпів, за якими можна вивчати історію

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Поїхали, в хронологічному порядку!

Michael Jackson – Remember The Time

Michael Jackson – Remember The Time

Почнемо з найпопсовішого. Якось Майкл Джексон вирішив нагадати публіці, що історію Стародавнього Єгипту творили чорношкірі. Тож фараона у його кліпі зіграв Едді Мерфі, його дружину – сомалійська модель Іман, його слугу – баскетболіст Меджик Джонсон. Сюжет простенький, антураж – вишуканий, танці – бездоганні.

Моя оцінка: двi зiрки

Enigma – Sadeness Part I

Enigma – Sadeness Part I

В дитинстві випадково побачив цей кліп по телевізору – і потім довго прокручував подумки його сюжет. Молодий монах блукає велетенським храмом під хоральні наспівування. Врешті доходить "Брами пекла", скульптурної групи Оґюста Родена за мотивами "Божественної комедії" Данте. Хлопець не стримується перед спокусою (дуже навіть буквально показаною) і відчиняє браму. Усвідомлення гріха приходить надто пізно…

Моя оцінка: три зiрки

Mylène Farmer – Pourvu qu'elles soient douces

Mylène Farmer – Pourvu qu'elles soient douces

Обережно, 18+! Мілен Фармер у вісімдесятих епатувала на повну. Її кліпи того часу – суміш музики, еротики й освітнього продукту. Конкретно цей – це повноцінна короткометражка на 17 хвилин. Дія відбувається під час Семирічної війни XVIII століття. Британський підрозділ готується до бою, аж раптом у табір приходить гурт повій. Сцени розпусти перериває несподівана атака французів. Виживуть тільки двоє.

Моя оцінка: три зiрки

Metallica – One

Metallica – One

Джеймс Гетфілд написав пісню "Один" під враженням від роману "Джону дали зброю". Це оповідь про юнака, який внаслідок поранення на фронті Першої світової втратив кінцівки й органи чуття. У кліпі на живий виступ гурту органічно накладені кадри з фільму, знятого за романом. Той випадок, коли жахіття війни можна показати практично без пострілів і вибухів.

Моя оцінка: чотири зiрки

Sabaton – Bismarck

Sabaton – Bismarck

Без "Сабатон" у цьому рейтингу не обійтися ніяк. Шведські попметалюги від моменту заснування чітко дотримуються концепції – співають виключно про війни та битви, різних часів і різних народів. Навіть про нашу Полтаву пісня є. Ну а трек "Бісмарк" присвячений однойменному кораблю флоту Третього Райху. До зйомок кліпу залучили компанію-виробника популярної відеогри World Of Warships.

Моя оцінка: одна зiрка

"Тартак" і Андрій Підлужний – Не кажучи нікому

"Тартак" і Андрій Підлужний – Не кажучи нікому

Пісня про УПА, армію, вояки якої цілком усвідомлювали всю мізерність шансів на перемогу. Кліп знімали на руїнах костелу в селі Новий Загорів, де відбувся великий бій повстанців з нацистами. До процесу залучили історичних реконструкторів. Вийшло мінімалістично, місцями пафосно, але доволі емоційно.

Моя оцінка: двi зiрки

Rammstein – Deutschland

Rammstein – Deutschland

Мій однозначний фаворит! "Раммштайн" вмістили в дев’ятихвилинне відео ледь не всю історію Німеччини. Тут і римські легіонери, розбиті германцями у Тевтобурзькому лісі, і безпристрасні інквізитори, і аварія дирижабля "Гінденбурґ", і страта у нацистському концтаборі, і терористи РАФ, і розпуста у керівних кабінетах НДР. І ще купа всього, у супроводі дещо перефразованого гасла, від якого пересмикує багатьох: Deutschland über allen. Роль "Німеччини" грає чорношкіра акторка Рубі Комі, що також сподобалося далеко не всім. Словом, дорого, ефектно, провокативно. Подивіться обов’язково, якщо раптом досі не бачили.

Моя оцінка: п'ять зiрок

А які музичні відеокліпи на історичну тематику знаєте ви?

Джерело.

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