"Розумні шахеди" зараз не потрібні: чому росіяни можуть, але не хочуть озброїти дрони ШІ

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Багато дописів про "розумні шахеди", "записку від інженерів" тощо. Тож і я напишу з цього приводу.

Більшість інформації, яку ви читаєте в ЗМI або не відповідає дійсності, або перекручена до масштабів повної невідповідності. Я не знаю, чому так відбувається. Мабуть, це перегони за хайпом і гучними заголовками. Це ж і стосується цієї статті про шахеди.

Технічно експерти вже розклали всі фейки допису у авторитетного видання. Але…

Завжди є але.

"Записки друзів інженерів". У нас дійсно є "друзі" інженери в Алабузі. І вони дійсно передають нам те, що теоретично можна назвати записками. Та роблять вони це не через шахеди, звісно. Для цього є безліч інших методів. Записки через шахеди — це щось з років так 50-х. А у нас тут на дворі 21 століття як ніяк. ШI в шахеді. Теоретично, в найближчому майбутньому, це може з'явитися. Якщо, те що ми називаємо ШI, є в "тюбіку", то це можна інтегрувати і в шахед. Початкова задача для "ШI" на бпла стояла для всіх видів бпла по дальності. До того ж, команда, яка розробляла ШI для "тюбіка", працює і над вдосконаленням шахеда. Однак це зробить шахед ще дорожче і ефективність від такого апгрейду буде під питанням. Іншими словами, зараз це не на часі. Та нам слід готуватися і до такого сценарію. Координати маршруту шахеда в онлайн і його керування.

Координати маршруту шахеди передають вже давно. Це проста система джпс-передатчика. Чомусь впевнений, що наші бпла роблять те ж саме. А от керувати онлайн вже теж не є проблема. Але це значно здорожчає бпла і, знову ж таки, ставить питання про ефективність застосування, ціни/ефекту.

Такі випадки не зафіксовані, але цілком ймовірно, що і таке ми побачимо.

Розвиток технологій не завжди відповідає потребі їх застосування. Якщо круто, дорого та дає невеликий приріст до ефективності, то і застосовувати будуть в ексклюзивних випадках. Та нам треба бути готовим і до таких "ексклюзивних" застосувань. Просто тому, що РФ може собі це дозволити.

Джерело.

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