"Умные шахеды" сейчас не нужны: почему россияне могут, но не хотят вооружить дроны ИИ

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Много сообщений о "умных шахедах", "записке от инженеров" и тому подобное. Поэтому и я напишу по этому поводу.

Большинство информации, которую вы читаете в СМИ или не соответствует действительности, или искажена до масштабов полного несоответствия. Я не знаю, почему так происходит. Видимо, это гонка за хайпом и громкими заголовками. Это же и касается этой статьи о шахедах.

Технически эксперты уже разложили все фейки сообщения у авторитетного издания. Но...

Всегда есть но.

"Записки друзей инженеров". У нас действительно есть "друзья" инженеры в Алабуге. И они действительно передают нам то, что теоретически можно назвать записками. Но делают они это не через шахеды, конечно. Для этого есть множество других методов. Записки через шахматы — это что-то из годов так 50-х. А у нас тут на дворе 21 век как никак. ШИ в шахеде. Теоретически, в ближайшем будущем, это может появиться. Если, то что мы называем ИИ, есть в "тюбике", то это можно интегрировать и в шахед. Изначальная задача для "ИИ" на бпла стояла для всех видов бпла по дальности. К тому же, команда, которая разрабатывала ИИ для "тюбика", работает и над совершенствованием шахеда. Однако это сделает шахед еще дороже и эффективность от такого апгрейда будет под вопросом. Другими словами, сейчас это не актуально. Но нам следует готовиться и к такому сценарию. Координаты маршрута шахеда в онлайн и его управление.

Координаты маршрута шахеды передают уже давно. Это простая система джпс-передатчика. Почему-то уверен, что наши бпла делают то же самое. А вот управлять онлайн уже тоже не проблема. Но это значительно удорожит бпла и, опять же, ставит вопрос об эффективности применения, цены/эффекта.

Такие случаи не зафиксированы, но вполне вероятно, что и такое мы увидим.

Развитие технологий не всегда соответствует потребности их применения. Если круто, дорого и дает небольшой прирост к эффективности, то и применять будут в эксклюзивных случаях. Но нам надо быть готовым и к таким "эксклюзивным" применениям. Просто потому, что РФ может себе это позволить.

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