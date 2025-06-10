"Шахеды" и КАБы теперь не так страшны: как удар по заводу в Чебоксарах облегчил задачу ПВО Украины

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В России все заводы работают на ВПК. Даже если завод пишет, что выпускает гражданскую продукцию, то он все равно работает на ВПК. Потому что сейчас в производстве военной продукции задействованы все промышленные мощности.

Но есть с десяток заводов, которые выпускают критические элементы для того или иного вооружения. Обычно это небольшой по габаритам элемент, но невероятно важный.

Вы можете закупить сколько угодно сервоприводов у китайцев, наштамповать профиля, но КАБ не полетит, если в нем не будет антенны.

Вы можете наклеить сотни тысяч корпусов для "шахеда", собрать столько же боевых частей разного действия, но "шахед" не полетит, если в нем не будет "каметы".

Именно поэтому завод ВНИИР "Прогресс" является топом среди топов по важности в российском ВПК. Без него не летает все, что летает над нашими головами. И именно поэтому по нему должно прилетать каждый день, пока не будет уничтожен фундамент.

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Долгое время проблему антенн решали наши инженеры. И спустя длительное время проблему с "каметой-8" они решили. Но россияне не стояли на месте и разработали "камету-12/16", старые решения на которую уже не действовали. Именно с того времени у нас начались проблемы с процентом сбития.

Теперь эту проблему решили наши дальние БПЛА. На какое время — еще неизвестно. Но пишут, что производство приостановлено, так что алгоритм нам уже известен.

Что после этого произойдет:

Сначала мы это никак не почувствуем. "Каметы-12" есть на складах и есть в стратегическом запасе МО РФ. Но "каметы", это как хлеб — спрос на них значительно больше, чем производство. Поэтому примерно через пару недель ставить на "шахеды" начнут "камету-8" из старых запасов — и процент ПВО значительно улучшится.

Если повреждения на заводе будут критическими, то через месяц на всем летающем будет стоять только китайская антенна. И они будут делиться на две категории:

Хорошие, но мало. Плохие, но много.

И того, и другого будет меньше, чем нужно, а количество успешных поражений будет падать, поэтому лететь на нас начнет значительно меньше.

Один завод — такой результат. И такие критические заводы есть на каждый вид вооружения.

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