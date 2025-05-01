Танцы с "шахедами": как Украина умудряется воевать без технологической разведки

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Я принесу вам немного зрады.

Как оказалось, у нас огромная проблема с разведкой. И эта проблема нам очень дорого стоит.

Вы все читали книги, смотрели фильмы, изучали в истории об ожесточенных противостояниях разведок в получении технической информации врага.

Каждая из противоположных сторон всегда пытается узнать о новых видах вооружения, которое разрабатывает враг. Чем быстрее это становится известно, тем больше времени есть на разработку контрвооружения и аналогов. Логика понятна.

Так вот, у нас такой работы не проводится от слова вообще.

Вся работа в этом направлении свелась к "дождаться, когда прилетит, и тогда искать противодействие", или "узнать количество изготовления в год".

Обычно от "прилетело" до "разработали противодействие" проходит минимум полгода. И этот период мы просто терпим.

Самым легким для понимания будет пример с антенной "Комета". Эта антенна стоит на ракетах, "шахедах", КАБах, других видах БПЛА и так далее. В исполнении "Комета-8" летала два года. И несмотря на то, что целых трофеев этой антенны у нас была куча, разработка противодействия длилась больше года. После этого мы получили чуть больше полугода довольно хороших показателей противодействия. Вы же помните те времена, когда "шахеды" самостоятельно решали летать на Беларусь. Или когда их гоняли по полям, пока они не уставали и падали в безопасных местах. Примерно то же самое было и по ракетам. В те времена процент успешного сбития превышал 90%.

Сегодня враг сменил "Комету-8" на "Комету-12". И ПВО демонстрирует примерно 70% успешности.

Если смотреть на предыдущий опыт, то нам понадобится год, чтобы найти антидот. И за этот год разница в 20% показателя ПВО нам будет стоить огромных потерь.

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Что было бы, если бы наша разведка знала об этой разработке за год до ее первого применения и имела информацию о ее устройстве? Наверное, мы бы успели что-то разработать и держать показатель противодействия на высоком уровне. Но такой информации у нас не было — и результат мы все видим.

Таких примеров можно привести десятки. Но нельзя привести ни один пример, когда мы за полгода–год знали о разработке нового вооружения.

Почему так?

Потому что из такой работы не сделаешь пиар. Ты не можешь выйти на пресс-конференцию и пафосно заявить, что мы знаем о новом виде оружия и разрабатываем противодействие. Враг тогда закроет разработку и никто не увидит этого. Пожалуй, это первая причина.

Это никому не интересно (не считая пары энтузиастов), потому что система работает на решение угроз, а не их предупреждение. Вы не найдете в государстве программ, которые работают над этим. Есть программы, которые разрабатывают свое новое вооружение, есть программы, которые работают над разработкой противодействия существующему вооружению, но нет программы, которая нацелена на разработку вооружения, которое появится в коротком будущем.

Мы не хотим видеть будущее и из-за этого теряем тысячи жизней, миллиарды в деньгах и сотни километров своей земли. Это очень дорогая роскошь, которую почему-то мы решили иметь.

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