Російські МІГи в Естонії — Як це впливатиме на війну Україні

1. Закінчення війни в логіці Путіна передбачає наступні моменти:

Повна окупація Донбасу;

Завершення, хоча б в основних параметрах формування Чебурнету, як головного, з точки зору внутрішніх служб Кремля, запобіжника від подальших революцій.

Часткове зняття санкцій і початок політичного діалогу з Заходом.

2. Головною перепоною, з точки зору Кремля, щодо захоплення Донбасу, є Європа. Адже саме ЄС поки є головною перепоною для зняття санкцій з РФ. Але тут ми маємо розуміти, для Європи, яка декларує примат цінностей над усім іншим, важливими є відповіді на два питання:

Як буде забезпечено довготривала безпека Європи?

Параметри подальших економічних витрат, повʼязаних з новими геополітичними реаліями (ЄС не хоче бути вічною дійною коровою).

3. Я вже писав: як тільки ЄС зрозуміє відповіді на ці питання, їхня точка зору щодо України може почати змінюватися. І Росія вважає, що атаки на Польщу чи Естонію прискорюватимуть цей процес (чи справді це так — поки відповідь неочевидна).

4. Головна помилка росіян полягає в тому, що поки США не готові давати відповіді на ці питання, бо в логіці Трампа, він нічого не має робити, а всі мають заплатити за його нічого не роблення.

5. Саме тому ми зараз маємо патову ситуацію. Європа боїться, США не хоче, а Росія не може нічого крім провокацій. Китай традиційно чекає.

6. Ситуація може змінитися лише в той момент коли одна зі сторін змінить свою позицію. Це станеться. Але не зараз і поки спрогнозувати, хто з чотирьох гравців перший порушить цей баланс дуже складно (я вважвю, що найменш реалістичним є початок воєнної операції Росією, а найбільш реалістичною є гра Китаю).

7. При цьому, поки не варто переживати щодо зупинки допомоги ЄС для України. Чому? Читайте п.3.

