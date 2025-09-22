Российские МИГи в Эстонии — Как это будет влиять на войну Украине

Related video

1. Окончание войны в логике Путина предполагает следующие моменты:

Полная оккупация Донбасса;

Завершение, хотя бы в основных параметрах формирования Чебурнета, как главного, с точки зрения внутренних служб Кремля, предохранителя от дальнейших революций.

Частичное снятие санкций и начало политического диалога с Западом.

2. Главной преградой, с точки зрения Кремля, по захвату Донбасса, является Европа. Ведь именно ЕС пока является главной преградой для снятия санкций с РФ. Но здесь мы должны понимать, для Европы, которая декларирует примат ценностей над всем остальным, важны ответы на два вопроса:

Как будет обеспечена долговременная безопасность Европы?

Параметры дальнейших экономических издержек, связанных с новыми геополитическими реалиями (ЕС не хочет быть вечной дойной коровой).

3. Я уже писал: как только ЕС поймет ответы на эти вопросы, их точка зрения в отношении Украины может начать меняться. И Россия считает, что атаки на Польшу или Эстонию будут ускорять этот процесс (действительно ли это так — пока ответ неочевиден).

4. Главная ошибка россиян заключается в том, что пока США не готовы давать ответы на эти вопросы, потому что в логике Трампа, он ничего не должен делать, а все должны заплатить за его ничего не делание.

5. Именно поэтому мы сейчас имеем патовую ситуацию. Европа боится, США не хочет, а Россия не может ничего кроме провокаций. Китай традиционно ждет.

6. Ситуация может измениться только в тот момент, когда одна из сторон изменит свою позицию. Это произойдет. Но не сейчас и пока спрогнозировать, кто из четырех игроков первый нарушит этот баланс очень сложно (я считаю, что наименее реалистичным является начало военной операции Россией, а наиболее реалистичной является игра Китая).

7. При этом, пока не стоит переживать относительно остановки помощи ЕС для Украины. Почему? Читайте п.3.

