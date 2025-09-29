Удар по Україні у ніч на 28-е вересня: застосування дронів, показники та тенденції

Related video

Станом на сьогодні, РОВ вже задіяли 5 554 дронів-камікадзе/дронів-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" протягом вересня, що менше за абсолютний рекорд за липень – 6 394, але вже перевищило показник червня – 5 412.

У мене є серйозні сумніви, що в ніч на 29 і 30 вересня РВВ здійснять сумарний наліт понад 840 дронів, але варто звернути увагу на те, що масштабування ударів у окупантів відбувається зараз стримано. Поясню, що я маю на увазі.

Станом на 7 вересня накопичення дронів-камікадзе/дронів-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" у РОВ становило 2 800 одиниць, а напередодні нальоту в ніч на 28 вересня орієнтовне накопичення у окупантів становило 3 850. накопичувальному резерві понад 3 250 дронів.

При очевидних можливостях РОВ здійснювати частіше нальоти у кількості 400-500 дронів, наприклад, кожні 2-4 дні, ці нальоти здійснювалися з другої половини місяця з періодичністю 7-10 днів.

Зруйновані житлові будинки під час російського авіаудару в Києві 28 вересня Фото: Getty Images

Може здатися, що розрахунки темпів накопичення неправильні, але таке було б можливим лише за зниження показників виробництва, чого за літо так і не сталося. З іншого боку, цієї ночі для пусків дронів було використано новий майданчик – аеродром Кача, на тимчасово окупованому півострові Крим. Раніше цей майданчик не використовувався.

До цього, у першій половині вересня, в районі села Олешки Брянської області, за 35 кілометрів від кордону з Україною, було відмічено будівництво нового майданчика для пусків дронів.

Власне, якщо зіставити і сьогоднішній наліт і можливості РОВ з накопичення, то можна зробити не втішний висновок, а саме: застосування комбінованої компоненти російських дронів, не відповідає темпам накопичення, оскільки вони готуються до більш масштабних і регулярних нальотів, за допомогою підготовки нових майданчиків. На сьогоднішній день для РОВ провести наліт у 500 дронів комбінованого типу – це межа можливостей з наступним просіданням по пусках. Командування РОВ і це, очевидно, ставить за мету нальоти в 500 дронів комбінованого типу перетворити на буденний режим терору, але їм не вистачає технологічних для цього можливостей пускових майданчиків.

Тому, не маючи можливості різко збільшити виробництво самих засобів терору, їх непропорційно накопичують, попутно будуючи більше пускових, на перспективу.

Я зовсім не виключаю, що потрібної кількості пускових майданчиків для добового терору щонайменше 500 дронами комбінованого типу РОВ дбуде осягнуто вже до кінця цього року. І, як часто це буває у маніяків, під Новий рік може бути проведений основний етап демонстрації можливостей із початком витрачання накопиченого за півроку потенціалу. З урахуванням незмінної тенденції застосування та виробництва, накопичення дронів комбінованого типу до кінця 2025 року у РОВ може становити близько 7 тис.

