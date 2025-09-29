Related video

По состоянию на сегодня, РОВ уже задействовали 5 554 дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" в течение сентября, что меньше абсолютного рекорда за июль — 6 394, но уже превысило показатель июня — 5 412.

У меня есть серьезные сомнения, что в ночь на 29 и 30 сентября РВВ совершат суммарный налет более 840 дронов, но стоит обратить внимание на то, что масштабирование ударов у оккупантов происходит сейчас сдержанно. Поясню, что я имею в виду.

По состоянию на 7 сентября накопление дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" у РОВ составляло 2 800 единиц, а накануне налета в ночь на 28 сентября ориентировочное накопление у оккупантов составляло 3 850. накопительном резерве более 3 250 дронов.

При очевидных возможностях РОВ совершать чаще налеты в количестве 400-500 дронов, например, каждые 2-4 дня, эти налеты осуществлялись со второй половины месяца с периодичностью 7-10 дней.

Разрушенные жилые дома во время российского авиаудара в Киеве 28 сентября Фото: Getty Images

Может показаться, что расчеты темпов накопления неправильные, но такое было бы возможным только при снижении показателей производства, чего за лето так и не произошло. С другой стороны, этой ночью для пусков дронов была использована новая площадка — аэродром Кача, на временно оккупированном полуострове Крым. Ранее эта площадка не использовалась.

До этого, в первой половине сентября, в районе села Олешки Брянской области, в 35 километрах от границы с Украиной, было отмечено строительство новой площадки для пусков дронов.

Собственно, если сопоставить и сегодняшний налет и возможности РОВ по накоплению, то можно сделать не утешительный вывод, а именно: применение комбинированной компоненты российских дронов, не соответствует темпам накопления, поскольку они готовятся к более масштабным и регулярным налетам, посредством подготовки новых площадок. На сегодняшний день для РОВ провести налет в 500 дронов комбинированного типа — это предел возможностей с последующим проседанием по пускам. Командование РОВ и это, очевидно, ставит цель налеты в 500 дронов комбинированного типа превратить в обыденный режим террора, но им не хватает технологических для этого возможностей пусковых площадок.

Поэтому, не имея возможности резко увеличить производство самих средств террора, их непропорционально накапливают, попутно строя больше пусковых, на перспективу.

Я вовсе не исключаю, что нужное количество пусковых площадок для суточного террора минимум 500 дронами комбинированного типа РОВ будет достигнуто уже к концу этого года. И, как часто это бывает у маньяков, под Новый год может быть проведен основной этап демонстрации возможностей с началом расходования накопленного за полгода потенциала. С учетом неизменной тенденции применения и производства, накопление дронов комбинированного типа к концу 2025 года в РОВ может составить около 7 тыс.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.