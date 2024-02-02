Коля Сєрга підтвердив інформацію, що Залужного намагалися звільнити

Коля Сєрга активно висвітлює події на фронті та пішов на захист територіальної цілісності України з перших днів війни. Співак неодноразово показував, що має гарні стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Тому цілком ймовірно, що ця інформаціяю у співака з першоджерел.

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34-річний український музикант, а нині військовослужбовець Коля Сєрга, підтвердив чутки про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це артист повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

За його словами, Валерія Залужного дійсно хотіли звільнити, однак через витік інформації це рішення відтермінувала на невизначений термін.

Причиною цьому стала суспільна реакція. На думку співака, це гарний знак, оскільки влада продемонструвала, що їй важлива думка громадськості. Це також стало гарним знаком у тому плані, що суспільство розуміє тепер, що влада у їх руках, а не в руках політиків чи олігархів. Які тепер бачать і розуміють, що будь-які різкі зміни з їх боку можуть обійтися дорого.

Як вважає Коля Сєрга, хаос війни вчить наше суспільство по іншому вирішувати проблеми та задачі в країні, а головне, вчить нас відповідати за свої дії.

Згадав співак і про корупцію. Він наголосив, що корупція досі є в країні, однак суспільство нарешті зрозуміло, що це їхні гроші, і сприймають кожну корупційну схему, як особисту образу.

"Питання не стільки в тому, що корупції в країні стало більше. Скільки в, тому що раніше більшість з нас не вважала що гроші які крадуть з бюджету, належать суспільству, і не сприймала це як злочин особисто проти кожного з нас. А зараз коли ми платимо своїм життям, здоровʼям, працюємо на знос, донатимо останнє задля існування нашої країни, то ми розуміємо що країна належить нам. По праву. І її ресурси також. І тому крадуть особисто в кожного з нас", — додав Сєрга.

Сєрга припустив, що цей досвід буде досить корисним для суспільства, адже він дасть зрозуміти багато речей, які раніше ми не помічали, не змінювали і не хотіли бачити.

Нагадаємо, за даними The Times, президент Володимир Зеленський повідомив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному про звільнення, але скасував своє рішення під тиском військового командування та міжнародних партнерів.

У CNN із покликанням на власні джерела інформували, що звільнення все ж відбудеться. Журналісти повідомляли, що Залужний піде з посади до кінця тижня.