Конструктивні відносини. Експерт ОП по США про військову базу в Україні і нову політику Байдена

Як зміняться відносини України і США після інавгурації Джо Байдена і коли відбудеться зустріч українського та американського президентів?

Про це Фокусу розповів Ендрю Мак, позаштатний американський радник Офісу президента.

45-й президент США Дональд Трамп мав намір руками української влади збити свого головного конкурента на виборах, Джо Байдена, але марно. З приходом до Білого дому нової команди американська політика щодо України стане конструктивнішою, вважає юрист Ендрю Мак. У США він займається розвитком американсько-українських відносин і вибудовуванням діалогу з українською діаспорою в США та Канаді. Мак вважає, що прихід до влади Байдена позитивно позначиться на Україні, особливо в питанні встановлення миру на Донбасі. За його словами, про те, якими США бачать відносини з Києвом, Білий дім розповість найближчим часом.

Зміна влади в США — це можливість переформатувати відносини між країнами. Чого чекати Києву?

- Якщо чесно, то політика Америки щодо України за президента Трампа у певному сенсі покращилася, тому що американці почали передавати зброю, чого не було за президенства Барака Обами. Але для України і США було деструктивним те, що адміністрація Трампа хотіла використовувати українську внутрішню політику у своїх політичних цілях. На жаль, через це нормальні відносини між Білим домом і Офісом президента (ОП) були майже неможливі. Є надія, що за нового президента такого вже ніколи не повториться. Будуть конструктивні відносини.

Останні політичні події в Україні показують нас не з кращого боку. Як конституційна криза, захист владою заступника керівника ОП Олега Татарова від кримінального переслідування, ручне управління правоохоронними органами впливають на імідж української влади в США?

- Ці загальні питання Україна переживає вже 30 років за будь-якого президента. Проблеми не нові. Не думаю, що вони щось змінюють. Коли Дональд Трамп і його адвокат Руді Джуліані почали піднімати українську тему, впевнений, вони поліпшили позиції деяких українських політичних сил, які виступають проти незалежних органів і реформ, які держава створює останні шість років. Якби не це, багато негативних історій, наприклад, з Конституційним Судом, не трапилися б. Припускаю, що це дозволило тим політичним силам знайти підтримку в Вашингтоні.

Думаю, що зараз в Україні є можливість перейти на здорові і збалансовані відносини зі Штатами, якими керуватимуть виключно український президент і Міністерство закордонних справ, без втручання.

Джо Байден добре розбирається в політичному порядку України. Під час президентської кампанії він повідомив, що наша країна у нього в пріоритеті. Крім того, Байден прославився тим, що не соромився шантажувати українських політиків. Наприклад, вимагав від пʼятого президента Петра Порошенка звільнити генпрокурора Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу. Тоді він займав посаду віце-президента, але які тепер висуне вимоги?

- Коли Байден був віце-президентом, він відповідав за відносини з Україною. Зараз як президент він уже не матиме для цього стільки часу. Ми ще не знаємо, хто в адміністрації матиме найбільший вплив на відносини з Україною, але знаємо, хто це може бути. По-друге, якщо чесно, я ніколи не слухав плівки розмов між Байденом і українськими політиками, оприлюднені в Україні. Але мені здається, що в них він висловив позицію Штатів, Євросоюзу і МВФ у той час.

[ + – ] Політика Байдена буде більш проукраїнською Фото: УНІАН

Ви сказали, що поки невідомо, хто буде відповідальним за відносини з Україною. Але чи є серед них Вікторія Нуланд, екс-заступник держсекретаря США?

- Є інформація, що вона займатиме в Держдепі високу посаду, тому не зможе постійно брати участь у формуванні політики щодо України. Але можу сказати, що політика Байдена буде більш проукраїнською. І це вплине на Росію. Будуть не тільки поверхневі санкції, які були за президенства Трампа.

"Зараз є можливість перейти на здорові і збалансовані відносини України зі Штатами, якими керуватимуть виключно український президент і МЗС"

Зараз почнуть піднімати питання порушення Росією прав людини, про які не дбала адміністрація Трампа. Білий дім також буде зацікавлений допомогти мирним процесам в Україні. Байден і його команда розуміють: для Європи та Америки важливо, щоб мирний процес був успішним.

[ + – ] Американська делегація відвідує Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині Фото: mil.gov.ua

У минулому році Байден заявив, що готовий надати Україні летальну зброю. Чи є вже розуміння у Вашингтоні, які вимоги натомість США поставлять Києву?

- Рано про це говорити. Ніхто не знає.

Чи стануть для американців пріоритетними питання боротьби в Україні з корупцією, роботи наших правоохоронних органів, судова реформа і т. д.? Чи використовуватимуть вони ці теми в переговорах з українською владою?

- Думаю, що боротьба з корупцією і деолігархізація дуже важливі для американської політики щодо України. Вона не змінилася за часів Трампа, просто на цьому не було акценту. Зараз такі питання наголошуватимуться, але це далеко не єдине питання у відносинах з Києвом.

Опозиційні політики в Україні багато говорять про те, що процесами в нашій країні керують американці. Як такі заяви впливають на відносини між США і Україною?

- Такі заяви більше йдуть від олігархічних політичних сил. Вони бачать загрозу в політиці США стосовно до себе. Суспільство повинно зрозуміти, що заяви про зовнішнє управління ідуть від деяких політичних сил з конкретними економічними або проросійськими інтересами. Якщо українське суспільство досі не дозріло, щоб це зрозуміти, то ніякі заяви президента Америки чи України не змінять цього.

У минулому році з ініціативи президента Володимира Зеленського відбулося опитування, в процесі якого влада запитала у громадян про право використовувати Будапештський меморандум для відновлення територіальної цілісності України. Тобто посадити за стіл переговорів його підписантів, серед яких США і Росія. Українці ідею підтримали. Яка ймовірність реалізації цього плану за Байдена?

- Мені здається, є необхідність, щоб Америка тут відігравала велику роль. Тому що для подальших кроків участь США у цьому процесі є ключовою. В існуючому мінському форматі важко досягти успіху. Думаю, що президент Зеленський наполягатиме на тому, щоб Америка включилися в переговори. В якому це буде форматі, поки говорити рано.

Раніше американці не висловлювали свого бажання увійти до цього процесу. Що має змінитися?

- До інавгурації Байдена такі розмови неможливі. У США є закон, який не дозволяє, щоб обраний президент Америки вів політику до присяги. Думаю, деталі ми дізнаємося пізніше.

Які перспективи створення американської військової бази в Україні за президенства Байдена?

- Це питання не порушується. Не думаю, що зараз навіть проукраїнські політики у Вашингтоні готові говорити про цю ідею. Але подивимося, як продовжуватиметься мирний процес. Все може бути.

Нещодавно під американські санкції потрапили деякі українські політики, серед яких чинні нардепи. Їх називають причетними до втручання у вибори президента США. В такому випадку чи почуємо ми найближчим часом вимогу американців про екстрадицію цих людей?

- Санкції були несподівані, тому що їх ввели ще за президентства Трампа. Всі думали, що цим питанням займатимуться вже після інавгурації Байдена. Але санкції — це не кримінальна справа, це політична відповідальність, яку президент США використовує проти ворогів держави. Тому введення санкцій не означає, що вже наступного дня буде екстрадиція.

З ким із українських політиків команда Байдена налагоджуватиме контакт у першу чергу? Чи буде серед них Порошенко?

- Відносини будуються з легітимним президентом і урядом України. Чи намагатимуться окремі політичні сили через лобістів або інші структури налагодити свої відносини? Найімовірніше, так. Але я до цього ставлюся скептично. До того ж адміністрація Байдена буде більш традиційною і не стане грати з іншими українськими політиками.

Яка перспектива зустрічі Зеленського з Байденом у Вашингтоні чи Києві в цьому році?

- Вона повинна відбутися в поточному році. Якщо пандемія коронавірусу не закінчиться найближчим часом, то зустріч відбудеться пізніше.