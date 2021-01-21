Конструктивные отношения. Эксперт ОП по США о военной базе в Украине и новой политике Байдена
Как изменятся отношения Украины и США после инаугурации Джо Байдена и когда состоится встреча украинского и американского президентов?
Об этом Фокусу рассказал Эндрю Мак, внештатный американский советник Офиса президента.
45-й президент США Дональд Трамп намеревался руками украинских властей сбить своего главного конкурента на выборах, Джо Байдена, но тщетно. С приходом в Белый дом новой команды американская политика относительно Украины станет куда конструктивнее, считает юрист Эндрю Мак. В США он занимается развитием американско-украинских отношений и выстраиванием диалога с украинской диаспорой в США и Канаде. Мак считает, что приход к власти Байдена положительно скажется на Украине, особенно в вопросе установления мира на Донбассе. По его словам, о том, какими США видят отношения с Киевом, Белый дом расскажет в ближайшее время.
Смена власти в США — это возможность переформатировать отношения между странами. Чего ждать Киеву?
— Если честно, то политика Америки по Украине при президенте Трампе в каком-то смысле улучшилась, потому что американцы начали передавать оружие, чего не было при президенте Бараке Обаме. Но для Украины и США было деструктивным то, что администрация Трампа хотела использовать украинскую внутреннюю политику в своих политических целях. К сожалению, из-за этого нормальные отношения между Белым домом и Офисом президента (ОП) были почти невозможны. Есть надежда, что при новом президенте такого уже никогда не повторится. Будут конструктивные отношения.
Последние политические события в Украине показывают нас не с лучшей стороны. Как конституционный кризис, защита властью замруководителя ОП Олега Татарова от уголовного преследования, ручное управление правоохранительными органами влияют на имидж украинской власти в США?
— Эти общие вопросы Украина переживает уже 30 лет при любом президенте. Проблемы не новы. Не думаю, что они что-то меняют. Когда Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани начали поднимать украинскую тему, уверен, они улучшили позиции некоторых украинских политических сил, выступающих против независимых органов и реформ, которые государство создает последние шесть лет. Если бы не это, многие негативные истории, например, с Конституционным Судом, не случились бы. Предполагаю, что это позволило тем политсилам найти поддержку в Вашингтоне.
Думаю, что сейчас в Украине есть возможность перейти на здоровые и сбалансированные отношения со Штатами, которыми будут управлять исключительно украинский президент и Министерство иностранных дел, без вмешательства.
Джо Байден хорошо разбирается в политической повестке Украины. Во время президентской кампании он сообщил, что наша страна у него в приоритете. Кроме того, Байден прославился тем, что не стеснялся шантажировать украинских политиков. К примеру, требовал от пятого президента Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь. Тогда он занимал должность вице-президента, но какие теперь выдвинет требования?
— Когда Байден был вице-президентом, он отвечал за отношения с Украиной. Сейчас как президент он уже не будет иметь для этого столько времени. Мы еще не знаем, кто от администрации будет иметь наибольшее влияние на отношения с Украиной, но знаем, кто это может быть. Во-вторых, если честно, я никогда не слушал пленки разговоров между Байденом и украинскими политиками, обнародованные в Украине. Но мне кажется, что в них он выразил позицию Штатов, Евросоюза и МВФ в то время.
Вы сказали, что пока неизвестно, кто будет ответственным за отношения с Украиной. Но есть ли среди них Виктория Нуланд, экс-заместитель госсекретаря США?
— Есть информация, что она будет работать в Госдепе на высокой должности, поэтому не сможет принимать постоянное участие в формировании политики в отношении Украины. Но могу сказать, что политика Байдена будет значительно больше проукраинской. И это повлияет на Россию. Будут не только поверхностные санкции, которые были при Трампе.
"Сейчас есть возможность перейти на здоровые и сбалансированные отношения Украины со Штатами, которыми будут управлять исключительно украинский президент и МИД"
Сейчас начнут поднимать вопросы нарушения Россией прав человека, о которых не заботилась администрация Трампа. Белый дом также будет заинтересован помочь мирным процессам в Украине. Байден и его команда понимают: для Европы и Америки важно, чтобы мирный процесс был успешным.
В прошлом году Байден заявил, что готов предоставить Украине летальное оружие. Есть ли уже понимание в Вашингтоне, какие требования взамен США предъявят Киеву?
— Рано об этом говорить. Никто не знает.
Станут ли для американцев приоритетными вопросы борьбы в Украине с коррупцией, работы наших правоохранительных органов, судебная реформа и т. д.? Будут ли они использовать эти темы в переговорах с украинской властью?
— Думаю, что борьба с коррупцией и деолигархизация очень важны для американской политики в отношении Украины. Она не изменилась во времена Трампа, просто на этом не было акцента. Сейчас на такие вопросы будет упор, но это далеко не единственный вопрос в отношениях с Киевом.
Оппозиционные политики в Украине много говорят о том, что процессами в нашей стране управляют американцы. Как такие заявления влияют на отношения между США и Украиной?
— Такие заявления больше идут от олигархических политических сил. Они видят угрозу в политике США по отношению к себе. Общество должно понять, что заявления о внешнем управлении идут от некоторых политических сил с конкретными экономическими или пророссийскими интересами. Если украинское общество до сих пор не созрело, чтобы это понять, то никакие заявления президента Америки или Украины не изменят этого.
В прошлом году по инициативе президента Владимира Зеленского состоялся опрос, в ходе которого власть спросила у граждан о праве использовать Будапештский меморандум для восстановления территориальной целостности Украины. То есть посадить за стол переговоров его подписантов, среди которых США и Россия. Украинцы идею поддержали. Какова вероятность реализации этого плана при Байдене?
— Мне кажется, есть необходимость, чтобы Америка здесь играла большую роль. Потому что для дальнейших шагов участие США в этом процессе является ключевым. В существующем минском формате трудно достигнуть успеха. Думаю, что президент Зеленский будет настаивать на том, чтобы Америка включились в переговоры. В каком это будет формате, пока говорить рано.
Раньше американцы не выражали своего желания войти в этот процесс. Что должно измениться?
— До инаугурации Байдена такие разговоры невозможны. В США есть закон, который не позволяет, чтобы избранный президент Америки вел политику до присяги. Думаю, детали мы узнаем позже.
Каковы перспективы создания американской военной базы в Украине при Байдене?
— Этот вопрос не поднимается. Не думаю, что сейчас даже проукраинские политики в Вашингтоне готовы говорить об этой идее. Но посмотрим, как будет продолжаться мирный процесс. Все может быть.Важно
Недавно под американские санкции попали некоторые украинские политики, среди которых действующие нардепы. Их называют причастными к вмешательству в выборы президента США. В таком случае услышим ли мы в ближайшее время требование американцев об экстрадиции этих людей?
— Санкции были неожиданные, потому что их ввели еще при Трампе. Все думали, что этим вопросом начнут заниматься уже после инаугурации Байдена. Но санкции — это не уголовное дело, это политическая ответственность, которую президент США использует против врагов государства. Поэтому введение санкций не означает, что уже на следующий день будет экстрадиция.
С кем из украинских политиков команда Байдена будет налаживать контакт в первую очередь? Будет ли среди них Порошенко?
— Отношения строятся с легитимным президентом и правительством Украины. Будут ли отдельные политические силы пробовать через лоббистов или другие структуры наладить свои отношения? Скорее всего, да. Но я к этому отношусь скептически. К тому же администрация Байдена будет более традиционной и не станет играть с другими украинскими политиками.
Какова перспектива встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне или Киеве в этом году?
— Она должна состояться в текущем году. Если пандемия коронавируса не закончится в ближайшее время, то встреча состоится позже.