Конструктивные отношения. Эксперт ОП по США о военной базе в Украине и новой политике Байдена

Как изменятся отношения Украины и США после инаугурации Джо Байдена и когда состоится встреча украинского и американского президентов?

Об этом Фокусу рассказал Эндрю Мак, внештатный американский советник Офиса президента.

45-й президент США Дональд Трамп намеревался руками украинских властей сбить своего главного конкурента на выборах, Джо Байдена, но тщетно. С приходом в Белый дом новой команды американская политика относительно Украины станет куда конструктивнее, считает юрист Эндрю Мак. В США он занимается развитием американско-украинских отношений и выстраиванием диалога с украинской диаспорой в США и Канаде. Мак считает, что приход к власти Байдена положительно скажется на Украине, особенно в вопросе установления мира на Донбассе. По его словам, о том, какими США видят отношения с Киевом, Белый дом расскажет в ближайшее время.

Смена власти в США — это возможность переформатировать отношения между странами. Чего ждать Киеву?

— Если честно, то политика Америки по Украине при президенте Трампе в каком-то смысле улучшилась, потому что американцы начали передавать оружие, чего не было при президенте Бараке Обаме. Но для Украины и США было деструктивным то, что администрация Трампа хотела использовать украинскую внутреннюю политику в своих политических целях. К сожалению, из-за этого нормальные отношения между Белым домом и Офисом президента (ОП) были почти невозможны. Есть надежда, что при новом президенте такого уже никогда не повторится. Будут конструктивные отношения.

Последние политические события в Украине показывают нас не с лучшей стороны. Как конституционный кризис, защита властью замруководителя ОП Олега Татарова от уголовного преследования, ручное управление правоохранительными органами влияют на имидж украинской власти в США?

— Эти общие вопросы Украина переживает уже 30 лет при любом президенте. Проблемы не новы. Не думаю, что они что-то меняют. Когда Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани начали поднимать украинскую тему, уверен, они улучшили позиции некоторых украинских политических сил, выступающих против независимых органов и реформ, которые государство создает последние шесть лет. Если бы не это, многие негативные истории, например, с Конституционным Судом, не случились бы. Предполагаю, что это позволило тем политсилам найти поддержку в Вашингтоне.

Думаю, что сейчас в Украине есть возможность перейти на здоровые и сбалансированные отношения со Штатами, которыми будут управлять исключительно украинский президент и Министерство иностранных дел, без вмешательства.

Джо Байден хорошо разбирается в политической повестке Украины. Во время президентской кампании он сообщил, что наша страна у него в приоритете. Кроме того, Байден прославился тем, что не стеснялся шантажировать украинских политиков. К примеру, требовал от пятого президента Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь. Тогда он занимал должность вице-президента, но какие теперь выдвинет требования?

— Когда Байден был вице-президентом, он отвечал за отношения с Украиной. Сейчас как президент он уже не будет иметь для этого столько времени. Мы еще не знаем, кто от администрации будет иметь наибольшее влияние на отношения с Украиной, но знаем, кто это может быть. Во-вторых, если честно, я никогда не слушал пленки разговоров между Байденом и украинскими политиками, обнародованные в Украине. Но мне кажется, что в них он выразил позицию Штатов, Евросоюза и МВФ в то время.

[ + – ] Политика Байдена будет значительно больше проукраинской Фото: УНИАН

Вы сказали, что пока неизвестно, кто будет ответственным за отношения с Украиной. Но есть ли среди них Виктория Нуланд, экс-заместитель госсекретаря США?

— Есть информация, что она будет работать в Госдепе на высокой должности, поэтому не сможет принимать постоянное участие в формировании политики в отношении Украины. Но могу сказать, что политика Байдена будет значительно больше проукраинской. И это повлияет на Россию. Будут не только поверхностные санкции, которые были при Трампе.

"Сейчас есть возможность перейти на здоровые и сба­лан­си­рованные отношения Украины со Штатами, которыми будут управлять ис­клю­чительно украинский президент и МИД"

Сейчас начнут поднимать вопросы нарушения Россией прав человека, о которых не заботилась администрация Трампа. Белый дом также будет заинтересован помочь мирным процессам в Украине. Байден и его команда понимают: для Европы и Америки важно, чтобы мирный процесс был успешным.

[ + – ] Американская делегация посещает Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине Фото: mil.gov.ua

В прошлом году Байден заявил, что готов предоставить Украине летальное оружие. Есть ли уже понимание в Вашингтоне, какие требования взамен США предъявят Киеву?

— Рано об этом говорить. Никто не знает.

Станут ли для американцев приоритетными вопросы борьбы в Украине с коррупцией, работы наших правоохранительных органов, судебная реформа и т. д.? Будут ли они использовать эти темы в переговорах с украинской властью?

— Думаю, что борьба с коррупцией и деолигархизация очень важны для американской политики в отношении Украины. Она не изменилась во времена Трампа, просто на этом не было акцента. Сейчас на такие вопросы будет упор, но это далеко не единственный вопрос в отношениях с Киевом.

Оппозиционные политики в Украине много говорят о том, что процессами в нашей стране управляют американцы. Как такие заявления влияют на отношения между США и Украиной?

— Такие заявления больше идут от олигархических политических сил. Они видят угрозу в политике США по отношению к себе. Общество должно понять, что заявления о внешнем управлении идут от некоторых политических сил с конкретными экономическими или пророссийскими интересами. Если украинское общество до сих пор не созрело, чтобы это понять, то никакие заявления президента Америки или Украины не изменят этого.

В прошлом году по инициативе президента Владимира Зеленского состоялся опрос, в ходе которого власть спросила у граждан о праве использовать Будапештский меморандум для восстановления территориальной целостности Украины. То есть посадить за стол переговоров его подписантов, среди которых США и Россия. Украинцы идею поддержали. Какова вероятность реализации этого плана при Байдене?

— Мне кажется, есть необходимость, чтобы Америка здесь играла большую роль. Потому что для дальнейших шагов участие США в этом процессе является ключевым. В существующем минском формате трудно достигнуть успеха. Думаю, что президент Зеленский будет настаивать на том, чтобы Америка включились в переговоры. В каком это будет формате, пока говорить рано.

Раньше американцы не выражали своего желания войти в этот процесс. Что должно измениться?

— До инаугурации Байдена такие разговоры невозможны. В США есть закон, который не позволяет, чтобы избранный президент Америки вел политику до присяги. Думаю, детали мы узнаем позже.

Каковы перспективы создания американской военной базы в Украине при Байдене?

— Этот вопрос не поднимается. Не думаю, что сейчас даже проукраинские политики в Вашингтоне готовы говорить об этой идее. Но посмотрим, как будет продолжаться мирный процесс. Все может быть.

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Недавно под американские санкции попали некоторые украинские политики, среди которых действующие нардепы. Их называют причастными к вмешательству в выборы президента США. В таком случае услышим ли мы в ближайшее время требование американцев об экстрадиции этих людей?

— Санкции были неожиданные, потому что их ввели еще при Трампе. Все думали, что этим вопросом начнут заниматься уже после инаугурации Байдена. Но санкции — это не уголовное дело, это политическая ответственность, которую президент США использует против врагов государства. Поэтому введение санкций не означает, что уже на следующий день будет экстрадиция.

С кем из украинских политиков команда Байдена будет налаживать контакт в первую очередь? Будет ли среди них Порошенко?

— Отношения строятся с легитимным президентом и правительством Украины. Будут ли отдельные политические силы пробовать через лоббистов или другие структуры наладить свои отношения? Скорее всего, да. Но я к этому отношусь скептически. К тому же администрация Байдена будет более традиционной и не станет играть с другими украинскими политиками.

Какова перспектива встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне или Киеве в этом году?

— Она должна состояться в текущем году. Если пандемия коронавируса не закончится в ближайшее время, то встреча состоится позже.