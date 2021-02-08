Оксану Марченко внесли в базу сайту "Миротворець"

Дружину Віктора Медведчука звинуватили у фінансуванні терористів і російських окупантів.

Сайт центру "Миротворець" вніс у свої списки телеведучу Оксану Марченко, дружину народного депутата Віктора Медведчука.

"Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", — йдеться в обґрунтуванні появи профілю Марченко на сайті.

Крім того, автори публікації звинувачують її в незаконній комерційній діяльності в окупованому Криму, в участі в контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території України, а також у тому, що вона є противником незалежності українського православ'я від РПЦ.

У профілі також представлені різні докази причетності Марченко до діяльності компаній, що вели господарську діяльність в РФ і на окупованих РФ територіях України.

Зазначимо, раніше Оксана Марченко анонсувала свій новий телевізійний проект "Прочанка", який повинен був виходити на закритому рішенням РНБОУ телеканалі ZIK. За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.

Як відомо з декларації Медведчука, його дружина Оксана Марченко володіє будинком і земельною ділянкою площею понад п'ять тисяч квадратних метрів в селі Оползневе під Ялтою.