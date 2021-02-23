Кузьмін: Зеленський своїми руками створив собі розумного і дуже непередбачуваного суперника

Зеленському доведеться боротися з Медведчуком, вважає Кузьмін

"Зеленський своїм Указом про накладення санкцій на Медведчука і його дружину сам своїми руками створив собі не просто політичного опонента. Він створив собі розумного, сильного, хитрого, відчайдушного, мотивованого, вольового і дуже непередбачуваного суперника, який точно знає, як взяти владу і що потрібно зробити для порятунку країни", — заявив депутат від ОПЗЖ Ринат Кузьмін у своїй колонці, повідомляє 112. — "Суперника, який дуже давно дружить з Путіним і багатьма президентами країн СНД, якого підтримує конструктивна і прагматична частина українських виборців і який є лідером найбільшої опозиційної партії України".

"Тепер Зеленський буде змагатися за владу не з Порошенком, не з Тимошенко і навіть не з Бойком", — вважає Кузьмін. "Тепер йому належить боротися за владу з Медведчуком. І всі втомлені від війни, ненависті, насильства і брехні українці будуть допомагати Медведчуку, якого Зеленський сам перетворив на символ українського опору, борця зі свавіллям, насильством і зовнішнім управлінням", — упевнений політик.

"Упевнений, сьогодні саме Медведчук є реальною і поки єдиною альтернативою чинному режиму неадекватів, які ведуть країну до краху. Вони його просто панічно бояться, ось і роблять усе для його знищення. Що ж, нас усіх чекає дуже жорстоке протистояння, доленосне для країни і її втомленого від клоунів та мародерів народу", — підсумував депутат.