НАБУ зловило одеського "короля контрабанди" Альперіна на угодах із поверненням ПДВ, — ЗМІ

В угоді було задіяно понад 20 компаній, діяльність яких у Бюро розслідують з 2017 року.

Національне антикорупційне бюро спільно з ГУ ДФС і ГУ ДПС в Одеській області зафіксували факти корупційних схем із завезенням товарів і незаконним поверненням ПДВ, інформує портал fakty.ua. Йдеться про суму 674 млн гривень, повідомляє прес-служба НАБУ.

"Відповідні докази вдалося отримати внаслдок 39 обшуків у складських приміщеннях, які провели протягом грудня 2020-го — лютого 2021-го (останній обшук відбувся 16 лютого. — Авт.). Слідство встановило не тільки відсутність на складах товарів, які за документами повинні перебувати там на зберіганні, а й взагалі непридатність цих приміщень для зберігання цих товарів. Тому зафіксована відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ", — говорять в НАБУ.

В угоді було задіяно понад 20 компаній, діяльність яких у Бюро розслідують з 2017 року. Детективи встановили, що ці компанії підконтрольні одній групі осіб.

"Зазначені компанії імпортували й продавали товари в Україні, проте не відображали відповідні відомості в податковому обліку. Як встановило слідство, ці компанії претендували на відшкодування ПДВ, подаючи в податкові органи завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані й знаходяться на зберіганні", — інформує НАБУ.

Епізод із 674 млн грн в НАБУ розслідують із серпня 2020 року на підставі власних напрацювань і звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

"Інформація, зібрана Національним бюро в рамках розслідування вказаного епізоду, стала вагомою підставою для відстоювання інтересів держави в судових процесах щодо повернення раніше незаконно відшкодованого ПДВ розміром майже 300 млн грн. Після першої хвилі обшуків наприкінці 2020 року одна з компаній відмовилася від бюджетного відшкодування на 87 млн грн", — інформує НАБУ.

У той же час за інформацією політолога Олексія Голобуцького, може йтися про компанії одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають "королем контрабанди" в Україні.