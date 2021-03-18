Локдаун вводять на території Львівської області з 19 березня

Посилений карантин триватиме до 29 березня, однак не виключено, що його продовжать.

Через погіршення ситуації з коронавірусом обласна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантин на території всієї Львівської області, починаючи з 19 березня.

Планується, що посилений карантин триватиме до 29 березня, однак не виключено, що його продовжать, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Посилення карантинних обмежень невідворотне. Епідситуація сьогодні близька до критичного рівня", — зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на:

1) діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім роботи на винос і доставки;

2) прийом відвідувачів у торгово-розважальних центрах;

3) прийом відвідувачів в інших установах розважальної діяльності;

4) діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення; проте дозволена діяльність банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом.

5) прийом відвідувачів установами культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, кінозйомок;

6) робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів);

7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;

8) робота підприємств громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11 години до 6 години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері на замовлення клієнтів;

9) діяльність непродовольчих ринків.

Зазначимо, що з 19 березня жорсткий карантин на 10 днів уже ввели у Львові.