Локдаун вводять на території Львівської області з 19 березня
Посилений карантин триватиме до 29 березня, однак не виключено, що його продовжать.
Через погіршення ситуації з коронавірусом обласна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантин на території всієї Львівської області, починаючи з 19 березня.
Планується, що посилений карантин триватиме до 29 березня, однак не виключено, що його продовжать, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
"Посилення карантинних обмежень невідворотне. Епідситуація сьогодні близька до критичного рівня", — зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.
Обмежувальні заходи передбачають заборону на:
1) діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім роботи на винос і доставки;
2) прийом відвідувачів у торгово-розважальних центрах;
3) прийом відвідувачів в інших установах розважальної діяльності;
4) діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення; проте дозволена діяльність банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом.
5) прийом відвідувачів установами культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, кінозйомок;
6) робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів);
7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;
8) робота підприємств громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11 години до 6 години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері на замовлення клієнтів;
9) діяльність непродовольчих ринків.
Зазначимо, що з 19 березня жорсткий карантин на 10 днів уже ввели у Львові.