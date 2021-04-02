"Агент Кремля" проти "агента Ізраїлю". Бутусов і Мураєв мало не побилися на ТБ (відео)

Між екс-нардепом і журналістом почалася словесна перепалка, після чого ті "вийшли поговорити".

У студії телеканалу "Україна 24" відбулася словесна перепалка між журналістом Юрієм Бутусовим і нардепом минулих скликань ВРУ Євгеном Мураєвим, яка мало не закінчилася бійкою.

Так, між гостями ефіру відбулася наступна розмова:

Бутусов: "Наскільки ми були слабкою державою, можна зараз побачити і в цій студії. Пан Мураєв — просто російський агент. Російською мовою викладає нам такі речі..."

Мураєв: "А ви не розумієте?"

Бутусов: "Так, ви не перебивайте, будь ласка. Я вас не перебивав. Сподіваюся, ви маєте якусь повагу і культуру дискусії. Я сподіваюся. Хоч ви і російською розмовляєте".

Мураєв: "Дискусії — так".

Бутусов: "Так ось, я хочу сказати. Це дуже сумно, що зараз знаходиться в студії людина, яка закидає нам тези, що тут був конфлікт, що нічого не було на Майдані, на війні. Що у нас тут, вибачте, хтось сам щось спровокував".

Мураєв: "А є аргументи?"

Бутусов: "Ви дозволите мені говорити?"

Мураєв: "Так ви говорите нісенітницю".

Бутусов: "Ви не в Москві, ви культурі вчіться, будь ласка".

Мураєв: "Мені в Москву заборонений в'їзд".

Бутусов: "Російська агентура працює, і ви тут — явний приклад того".

Мураєв: "А ви ізраїльська агентура?"

Бутусов: "Прикро чути ваші слова після десятків загиблих на Майдані і 10 тисяч убитих на Донбасі. Ви посоромилися хоча б. Ви не російський громадянин, ви повинні вести себе як український політик".

Мураєв: "Чому мені має бути соромно? Я український політик".

Бутусов: "Соромно за ту брехню..."

Мураєв. "Та ні, ви просто виправдовуєте це все 6 років. І будете відповідати за це теж".

Після цих слів Бутусов встав зі свого місця і підійшов до Мураєва практично впритул, через що той відсахнувся. Нардеп минулого скликання розвернувся і почав йти, а журналіст намагався схопити його за руку. Після цього обидва вони покинули студію, віддалившись за лаштунки. Їх намагалися заспокоїти заспокоїти інші присутні в студії.

Втім, пізніше Мураєв і Бутусов повернулися в прямий ефір і шоу продовжилося у звичному темпі.

[ + – ] Бутусов назвав Мураєва "російським агентом"

Зазначимо, Мураєв раніше неодноразово відрізнявся висловлюваннями в дусі російської пропаганди: називав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом", а Революцію Гідності та події на Майдані — "державним переворотом". Він є власником телеканалу "Наш" і лідером однойменної партії.

У 2018 році між Мураєвим і нинішнім головою ОПЗЖ Віктором Медведчуком почалися розбіжності, через що вони брали участь у виборах 2019 року від різних політсил.

В лютому 2021 року Мураєв скаржився на те, що Медведчук через свого кума, президента РФ Володимира Путіна, нібито посприяв внесенню його Росією до списку санкцій.