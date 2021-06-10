Слідчі дії проти службових осіб КМДА пов'язані зі збитками бюджету понад 160 млн. грн, - ДФС

Суми встановлених в ході слідства збитків, які завдані міському бюджету столиці та державі, сягають понад 160 мільйонів гривень.

Сьогодні, 10 червня, у приміщенні Державної фіскальної служби України відбувся прес-брифінг про хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких фігурують комунальні підприємства КМДА.

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Як повідомив Голова ДФС Вадим Мельник, на даний час ДФС у м. Києві продовжується розслідування фактів ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів. І стосується це як коштів державного бюджету України (за фактами умисного ухилення від сплати податків) так і коштів бюджету міста Києва (за фактами можливого розкрадання). Робота слідчих ДФС триває. Накладаються арешти на банківські рахунки товариств-фігурантів, допитуються свідки. Наразі проводиться 3 судово-економічних та 4 будівельно-технічних експертизи. Є вагомий результат у доведені нанесених збитків. За результатами судово-економічної експертизи, проведеної в одному із кримінальних проваджень, отримано висновок, яким завдані збитки в сумі 19,5 млн грн. підтверджені.

Також до суду спрямовано кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно засновника та директора одного із товариств, яке виступало субпідрядником, але фактично робіт не виконувало. На рахунок цього підприємства було перераховано 1,7 млн грн.

До кінця наступного тижня слідчими ДФС у м. Києві заплановано спрямування до суду кримінального провадження з обвинувальним актом відносно діяльності фіктивного СГД-субпідрядника, яким роботи не проводилися і на рахунок якого також перераховувалися бюджетні кошти.

В одному з кримінальних проваджень, за результатами обшуків в офісах підприємств та офісі центру мінімізації податків було виявлено готівкові кошти на суму в розмірі понад 5 млн гривень. За висновками аналітичного дослідження щодо товариства фігуранта цього ж провадження встановлено заниження ПДВ в розмірі 17,1 млн грн., внаслідок взаємовідносин із 23 «сумнівними» СГД. І слідчими досліджується питання можливого розкрадання коштів місцевого бюджету через такі фіктивні СГД у кожному з кримінальних проваджень.

В іншому кримінальному провадженні, під час обшуків офісних приміщень приватного підприємства та одного із товариств, виявлено кошти у сумі 6,3 млн грн.

На грошові кошти в сумі 11,3 млн гривень накладено арешт.

Також Вадим Мельник повідомив деякі деталі кримінального провадження, у якому проводився обшук на Комунальному підприємстві «Головний Інформаційно-обчислювальний центр». Згадане кримінальне провадження розпочате за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та можливого розкрадання коштів місцевого бюджету.

КП «ГІОЦ», засновником якого є КМДА, в період 2019-2020 років замовляла телекомунікаційні послуги у певної приватної компанії. Ця приватна компанія виграла тендер на постачання послуг за бюджетні кошти у сумі понад 10 млн гривень, і за наявності власних можливостей, виконання таких послуг доручила субпідряднику – підприємству з ймовірними ознаками фіктивності.

Обшуки за адресою КП «ГІОЦ» проводилися з метою отримання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

"Слідчі дії проводяться щодо всіх службових осіб КМДА, які можуть бути причетними до скоєння злочинів. Немає виключень, мер, керівник департаменту чи керівник підрозділу", зазначив Вадим Мельник. Це є прямим завданням слідчих — провести повне, всебічне та об’єктивне розслідування з метою встановлення всіх причетних до злочину осіб. В тому числі виявити причини скоєння злочину.

Попередньо встановлено можливі ознаки надання переваг при розробці тендерних умов певним СГД, що може бути наслідком неналежної організації в діяльності структурних підрозділів КМДА. Наразі суми встановлених в ході слідства збитків, які завдані міському бюджету столиці та державі, сягають понад 160 мільйонів гривень.