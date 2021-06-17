Нардепи побилися в Раді після заяви Потураєва про розстріл ОПЗЖ: "Емоції зашкалюють"

"Слуга народу" Микита Потураєв заявив, що епоха бідності в Україні закінчиться, коли народ повстане і лінчує членів "ОПЗЖ".

17 червня народні депутати від фракцій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа — За життя" побилися біля трибуни Верховної Ради після слів Микити Потураєва. Інцидент показали на телеканалі "Рада".

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Конфлікт між членами парламенту спалахнув під час обговорення поправок до закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. Нардеп Олександр Лукашев від "ОПЗЖ" виступив проти високих зарплат співробітників ради, а у відповідь глава комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловився про фізичну розправу над опозиціонерами.

"У нас запитали, коли закінчиться епоха бідності — тоді, коли закінчиться епоха брехні. А скінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію, сукупний статок якої можна порівняти з річним бюджетом України, і розстріляє". — заявив Микита Потураєв.

Після цього представники "ОПЗЖ" спробували заблокувати трибуну, за якою все ще стояв Микита Потураєв. Члени "Слуги народу" виступили на захист колеги по фракції і спробували силою відтіснити опонентів, у результаті чого почалася бійка. Через конфлікт спікер Дмитро Разумков оголосив перерву.

Після її закінчення Микита Потураєв перепросив перед "ОПЗЖ" за те, що його слова "були сприйняті як образа і заклик до насильницьких дій". Нардеп також заявив, що жодна людина в залі засідань не заслуговує репресій.

"Перепрошую, емоції іноді зашкалюють. Точно не мав цього на увазі", — підкреслив Потураєв.

17 червня нардепи продовжують розгляд поправок до законопроекту №4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", який ініціювали Микита Потураєв і Євгенія Кравчук. 15 грудня 2021 року Верховна Рада схвалила проєкт у першому читанні.

Серед іншого документ передбачає підвищення зарплат співробітникам Нацради, щоб "забезпечити достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків". Так, главі пропонують платити 40 прожиткових мінімумів (понад 90 тисяч гривень), а рядовому члену — 33 мінімуми, або 75 тисяч гривень.

У січні 2021 року Кабмін значно підвищив зарплати держслужбовцям. Зокрема, тепер оклад керівника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення становить 37,8 тисяч гривень.