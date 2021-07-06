Верховний суд не визнавав "справу Мангера" політичною, — ГІ "Хто замовив Катю Гандзюк"

Судді скасували пункт постанови Верховної Ради про продовження розслідування вбивства Катерини Гандзюк, але Генпрокуратура зробила це ще тижнем раніше.

Верховний суд не визнавав політичною справу проти Владислава Мангера, якого підозрюють у замовному вбивстві Катерини Гандзюк. Про це заявила громадянська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк".

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Як стверджують в ГІ "Хто замовив Катю Гандзюк", адвокати захисту оскаржили по суті постанову Верховної Ради України, яка затвердила звіт ТСК по справі Катерини Гандзюк та інших громадських активістів. Велика палата апеляційного суду погодилася, що Верховна Рада має право створювати тимчасові слідчі комісії для проведення розслідувань, що становлять суспільний інтерес. Вбивство Гандзюк і сотень інших активістів склало суспільний інтерес. За висновками Верховного суду ТСК Верховної Ради має право направляти свої висновки і рекомендації до Генеральної прокуратури для їх вивчення, а також отримувати інформацію за результатами розгляду направлених матеріалів".

В організації стверджують, що єдине, що вказав у своїй Постанові Верховний суд — це те, що Верховна Рада не може підміняти собою прокуратуру, яка є незалежним органом. Тому один з відповідних пунктів Постанови ВРУ Верховний суд скасував.

У постанові Верховного Суду, оприлюдненому 2 липня, нічого не вказано про "політичну справу", стверджують в організації. Своїм рішенням судді скасували один з підпунктів постанови Верховної Ради № 712-ХІ, прийнятого у червні 2020 року, а саме:

"Відновити досудове розслідування в кримінальному провадженні по № 22019000000000215 від 12 липня 2019 за підозрою Мангера В.М. і Левіна А.А. у скоєнні кримінального злочину".

11 червня 2020 року Генеральна прокуратура сама відновила розслідування у межах кримінального провадження і подала клопотання про арешт Владислава Мангера, про це ЗМІ розповів прокурор Андрій Сенюк, який веде справу про вбивство Катерини Гандзюк. Рішення було прийнято ще до рекомендації Верховною Радою, тому політичний тиск виключено, інші ж пункти звинувачення проти Владислава Мангера залишилися чинними, стверджують в "Хто замовив Катю Гандзюк". В організації вважають, що постанова Верховної Ради у той момент не мала вплив на прокуратуру.

Раніше адвокат Дмитро Ільченко заявив, що Верховний Суд визнав "справу Владислава Мангера" політичною. За його словами, таке рішення стане сигналом для всіх українських судів і ЄСПЛ про те, що винність його підзахисного "визначається не судом, а політиками, виходячи з вимог "активістів".