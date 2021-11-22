Олександр Корнієнко про закон про столицю: голова КМДА писатиме листи й даватиме поради меру

Корнієнко запевняє, що з Кличком його партія не сварилася

В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу "Слуга парламенту. Олександр Корнієнко про монобільшість, Дмитра Разумкова та бюджет партії" віцеспікер Верховної Ради, ексголова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розказав, які будуть відносини між головою КМДА та мером Києва Віталієм Кличком після ухвалення Радою закону про столицю

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Закон про столицю ухвалять до кінця року — це ваші слова. Не боїтеся політичної та господарської кризи у столиці? Може краще дружити з місцевою владою.

— Чому це викликає кризу? Навпаки, місто нарешті перейде до виконкому, про що всі мріяли, виконком буде сформований Київрадою, він буде нести відповідальність, а голова КМДА буде писати листи, давати поради, як меру та його команді краще працювати. Відносини з Кличком у мене робочі. У СН теж нібито не було великих сварок.

Повне інтерв’ю читайте у журналі Фокус, а також на сайті focus.ua : "Слуга парламенту. Олександр Корнієнко про монобільшість, Дмитра Разумкова та бюджет партії" .