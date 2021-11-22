Александр Корниенко про закон о столице: глава КГГА будет писать письма и давать советы мэру

Корниенко уверяет, что с Кличко его партия не ссорилась

В эксклюзивном интервью Фокусу "Слуга парламента. Александр Корниенко о монобольшинстве, Дмитрии Разумкове и бюджете партии" вице-спикер Верховной Рады, экс-председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, какие будут отношения между главой КГГА и мэром Киева Виталием Кличко после принятия Радой закона о столице

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Закон о столице примут до конца года — это ваши слова. Не боитесь политического и хозяйственного кризиса в столице? Может лучше дружить с местными властями

А.К.: Почему это вызывает кризис? Напротив, город наконец-то перейдет в исполком, о чем все мечтали, исполком сформирует Киевраду, он будет нести ответственность, а глава КГГА будет писать письма, давать советы, как мэру и его команде лучше работать. Отношения с Кличко у меня рабочие. У "Слуги народа" с ним тоже вроде бы не было больших ссор.

Полное интервью читайте в журнале "Фокус", а также на сайте focus.ua: "Слуга парламента. Александр Корниенко о монобольшинстве, Дмитрии Разумкове и бюджете партии".