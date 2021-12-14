У Києві готуються до можливої нової агресії з боку Росії — Кличко в Bild

Існують різні сценарії нападу російської армії на Україну, і ми маємо бути готові до всіх із них, заявив Кличко.

Київ готується до можливого нового нападу Росії на Україну, а мер міста Віталій Кличко готовий боротися за Батьківщину. Про це політик повідомив у статті німецького видання Bild.

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"У моєму рідному Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я як мер організую цивільну оборону. Ми активізували роботу з набору та підготовки резервістів", — заявив київський мер.

Політик також зазначив, що на кордоні з Україною зараз перебувають 100 тисяч російських солдатів.

"Це безпрецедентна загроза. Існують різні сценарії нападу російської армії на Україну, і ми маємо бути готові до всіх із них", — вважає Кличко.

Про постачання оборонної зброї Україні

Віталій Кличко не вірить, що Німеччина могла заблокувати постачання оборонної зброї Україні, та закликає новий уряд ФРН підтримати нашу країну.

"Не може бути, щоб Німеччина не схвалила рішення альянсу (НАТО) про постачання оборонної зброї Україні! Новий федеральний уряд має зрозуміти, що допомога ніколи не була такою важливою для нашої країни. Україна в центрі Європи! На кордоні з кількома країнами Євросоюзу", — наголосив український політик.

"Ми не дозволимо Росії повернути нас у радянську імперію, у якій народ України не хоче бути. Ми — європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки", — наголошує Кличко.

Нагадаємо, учора стало відомо, що з травня цього року керівництво Німеччини заважало іншим країнам Північноатлантичного альянсу постачати зброю в Україну.

За інформацією Bild, німецька сторона наклала вето на поставки американських великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 у кількості 90 штук і 20 комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA, які Україна хотіла отримати з Литви. Ба більше, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння.