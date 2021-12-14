В Киеве готовятся к возможной новой агрессии со стороны России - Кличко в Bild

Существуют разные сценарии нападения российской армии на Украину, и мы должны быть готовы ко всем из них, заявил Кличко.

Киев готовится к возможному новому нападению России на Украину, а мэр города Виталий Кличко готов сражаться за свою Родину. Об этом политик сообщил в статье немецкому изданию Bild.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов", — заявил киевский мэр.

Политик также отметил, что на границе с Украиной сейчас находятся 100 тысяч российских солдат.

"Это беспрецедентная угроза. Существуют разные сценарии нападения российской армии на Украину, и мы должны быть готовы ко всем из них", — считает Кличко.

О поставках оборонительного оружия Украине

Виталий Кличко не верит, что Германия могла заблокировать поставки оборонительного оружия Украине и призывает новое правительство ФРГ поддержать нашу страну.

"Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение альянса (НАТО) о поставках оборонительного оружия Украине! Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была так важна для нашей страны. Украина в центре Европы! На границе с несколькими странами Евросоюза", — отметил украинский политик.

"Мы не позволим России вернуть нас в советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть. Мы — европейская страна, которая как никогда нуждается в европейской поддержке", — подчеркивает Кличко.

Напомним, вчера стало известно, что с мая этого года руководство Германии мешало другим странам Североатлантического альянса поставлять оружие в Украину.

По информации Bild, немецкая сторона наложила вето на поставки американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 в количестве 90 штук и 20 комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA, которые Украина хотела получить из Литвы. Более того, экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки Украине вооружения.