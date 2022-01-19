Західні ЗМІ розганяють фейки, ситуація на Донбасі точно як навесні 2021 року, — Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" прокоментував Фокусу військову загрозу з боку Росії та плани роботи парламенту після канікул.

Голова фракції "Слуга народу", член Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Давид Арахамія розповів Фокусу, що на новому пленарному тижні, який розпочинається з 25 січня, порушуватиметься тема безпеки України на тлі військової загрози з боку Росії.

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"17-го січня було засідання глав комітетів, ми під керівництвом голови Верховної Ради. Ми визначили першочергові завдання, законопроєкти. Дві гарячі теми, на які ми як парламент можемо вплинути — обороноздатність нашої країни та протистояння нової хвилі COVID-19. Це два ключові виклики, які одночасно відбуваються. На першому пленарному тижні ми маємо зміни до закону про національний опір, територіальна оборона сформувалася, але є речі, які потрібно трішки поправити, ми зараз над цим працюємо", — сказав Арахамія Фокусу.

За його словами, паралельно відбуватиметься діалог із депутатами-мажоритарниками, які представлені у всіх регіонах України. Також маємо заслухати голову територіальної оборони Юрія Галушкіна на засіданні фракції "Слуга народу".

"Хочемо почути, як зараз працюють ці територіальні підрозділи, яка необхідна підтримка, щоб зв'язати Кабінет міністрів із територіальною обороною та підключимо наших мажоритарників, щоб вони на своїх округах працювали із загонами територіальної оборони, робили інспекцію бомбосховищ та інших необхідних інфраструктур", — повідомив Арахамія.

За словами депутата, профільний комітет Ради регулярно спілкується з Міністром оборони, Генштабом та іншими силовими відомствами, і причин для панічних настроїв у суспільстві немає.

"Загроза з боку є завжди. Але! Пам'ятаєте, була ескалація навесні минулого року? Ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні. Навіщо нагнітають західні ЗМІ? Складно сказати. Зараз триває великий переговорний процес і ми є на цьому полі, це привід для переговорів, щоб уникнути війни в Європі. Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми повинні бути готовими до всього, але не розвивати паніки. Вторгнення РФ може не бути, а економіка ляже. Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію", — каже Арахамія.

Також парламентар додає, що за тиждень-два було б доцільно організувати національні навчання за допомогою територіальної оборони та Національної гвардії.