Западные СМИ разгоняют фейки, ситуация на Донбассе точно как весной 2021 года, — Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" прокомментировал Фокусу военную угрозу со стороны России и планы работы парламента после каникул.

Глава фракции "Слуга народа", член Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Давид Арахамия рассказал Фокусу, что на новой пленарной неделе, которая начинается с 25 января, будет подниматься тема безопасности Украины на фоне военной угрозы со стороны России.

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"17-го января было заседание глав комитетов, мы под руководством главы Верховной Рады. Мы определили первоочередные задачи, законопроекты. Две горячие темы, на которые мы как парламент можем повлиять — обороноспособность нашей страны и противостояние новой волне COVID-19. Это два ключевых вызова, которые одновременно проходят. На первой пленарной неделе у нас есть изменения в закон о национальном сопротивлении, территориальная оборона сформировалась, но есть вещи, которые нужно немножко поправить, мы сейчас над этим работаем", — сказал Арахамия Фокусу.

По его словам, параллельно будет проходить диалог с депутатами-мажоритарщиками, которые представлены во всех регионах Украины. Также должны заслушать главу территориальной обороны Юрия Галушкина на заседании фракции "Слуга народа".

"Хотим услышать, как сейчас работают эти территориальные подразделения, какая необходима поддержка, чтобы связать Кабинет министров с территориальной обороной и подключим наших мажоритарщиков, чтобы они на своих округах работали с отрядами территориальной обороны, делали инспекцию бомбоубежищ и других необходимых инфраструктурных объектов", — сообщил Арахамия.

По словам депутата, профильный комитет Рады регулярно общается с Министром обороны, Генштабом и другими силовыми ведомствами, и причин для панических настроений в обществе нет.

"Угроза со стороны есть всегда. Но! Помните, была эскалация весной в прошлом году? Ситуация по состоянию на сегодня ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", — говорит Арахамия.

Также парламентарий добавляет, что через неделю-две было бы целесообразно организовать национальные учения с помощью территориальной обороны и Национальной гвардии.