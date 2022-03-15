В Україні почали мобілізувати резервістів: кого відправлять на фронт

Мобілізованих без бойового досвіду українців направлять до навчальних центрів Збройних сил, а згодом — до військових частин. Терміновиків залучать до можливих боїв на мирній території.

В Україні почали мобілізувати військовозобов'язаних, які не входять до резерву першої черги. Про це сказав начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

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Військовий пояснив, що до резерву першої черги входять люди з досвідом участі у бойових діях, які підписали контракти з ЗСУ та ті, хто відслужив у зоні Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Майже всі резервісти вже прибули в частини та виконують завдання з оборони, заявив він.

[ + – ] Військовозобов'язані мають стати на облік у військкомат за місцем фактичного проживання Фото: infonews.org.ua

Загальну мобілізацію в Україні оголосили першого дня вторгнення Росії — 24 лютого. Згідно з указом президента, упродовж 90 днів територіальні центри комплектування мають провести заклик, додав Горбач.

"Мобілізація проходить згідно з мобілізаційним планом. План визначає подальші наші кроки, його коригування можливе відповідно до ситуації, що склалася", — сказав військовий.

Мобілізація резервістів в Україні — що робити людям без бойового досвіду

Виконують бойові завдання на фронті лише військовозобов'язані, які мають відповідний досвід, заявив Горбач.

"Інші громадяни, які не проходили раніше службу, але були мобілізовані, обов'язково прямують до навчальних центрів ЗСУ, де проходять відповідну підготовку, а вже після цього — до військових частин", — пояснив він.

Військовозобов'язані українці, які змінили місце проживання, обов'язково повинні стати на облік у військкомат за місцем фактичного перебування, сказав Горбач.

Після постановки на облік їх можуть мобілізувати та направити до військових частин чи навчальних центрів. У період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби та призову на строкову службу не проводиться.

Проходження термінової служби у період війни не відрізняється від служби у мирний час, повідомив він.

"Терміновики проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні ООС вони не залучалися, тому зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує. Але можуть виникнути обставини, коли і на цій мирній території будуть бойові дії. Ці військовослужбовці разом з іншими залучать до оборони цих військових частин, вони захищатимуть нашу державу зі зброєю в руках", — наголосив начальник управління.

Фокус раніше з'ясовував, хто в Україні підлягає загальній мобілізації, а хто ні. Готелі та заклади, які розміщують людей, не наділені повноваженнями проводити мобілізацію.

За ухилення від призову під час мобілізації передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років за ст. 336 КК України.