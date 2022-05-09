Канали "Прямий", "Еспресо" та "5" відключили на виконання рішення РНБО, — Держспецзв'язку

Керівництво одного з телеканалів звинуватило Держслужбу спецзв'язку у покриванні незаконного рішення та пригрозило кримінальною відповідальністю посадовцям.

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Телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5" відключили від цифрового ефіру на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України. Про це поінформував пресцентр Державної служби спецзв'язку та захисту інформації у відповідь на запит "Детектор Медіа".

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Відключення українських телеканалів — позиція Держспецзв'язку

Журналісти поцікавилися, хто прийняв рішення про відключення від ефіру трьох телеканалів і чим було мотивовано.

У Держспецзв'язку заявили, що "Еспресо", "Прямий" та "5" видалили з "цифрової сітки" на виконання рішення РНБО про трансляцію спільного телемарафону "Єдині новини".

"Мета цього рішення (про запуск телемарафону — ред.) — забезпечити людей доступом до правдивої, об'єктивної та перевіреної офіційної інформації про перебіг війни та ситуацію в країні. Доступ до цього телемарафону мав і має всі канали будь-якої форми власності. Концерн виконує це рішення: на всіх наявних частотах відповідно до встановленого графіку мовлення триває трансляція телемарафону "Єдині новини". Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення виконує це рішення: на всіх наявних частотах мовлення відповідно до встановленого графіку мовлення продовжується трансляція телемарафону "Єдині новини", — йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.

"Детектор медіа" зазначає, що свій журналістський запит вони надіслали до відомства 4 квітня, а офіційна відповідь надійшла лише 9 травня. Більше того, у Держспецзв'язку не відповіли, хто конкретно ухвалював рішення про відключення "Еспресо", "Прямого" та "5" від цифрового ефіру.

Журналісти також надсилали 16 квітня ще один запит до Міністерства культури та Нацради з питань телебачення, але відповіді досі не надійшло.

Відключення українських телеканалів — позиція "Еспресо"

Керівництво телеканалу звинувачує Держспецзв'язок у тому, що відомство прикриває незаконне рішення Концерну РРТ про відключення "Еспресо", "5" та "Прямого" від цифрового мовлення.

"РНБО у листі на адресу телеканалу "Еспресо" прямо визнавала, що питання мовлення — це питання Національної ради з телебачення та радіомовлення, а не будь-яких інших органів. Тобто ні РНБО, ні Держспецзв'язку, ні Концерн РРТ не мають повноважень відключати телеканал" від ефіру. Такі повноваження мають Нацрада, яка вже багаторазово повідомляла, що рішень про відключення вона не ухвалювала, щоб переконатися в маніпуляціях Держзв'язку, досить просто відкрити рішення РНБО, на яке вони посилаються. У ньому немає жодного слова про відключення від ефіру будь-яких телеканалів", — йдеться у заяві "Еспресо".

У пресслужбі також пригрозили кримінальною відповідальністю посадовцям, які причетні до відключення українських телеканалів від цифрового мовлення.

"Прямий" та "5" на момент написання новини не публікували офіційні пресрелізи з позицією керівництва щодо відповіді Держспецзв'язку.

[ + – ] "Еспресо" звинуватив Держспецзв'язок у покритті незаконного рішення Концерну РРТ

Нагадаємо, 4 квітня телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5" повідомили, що їх відключили від цифрової сітки мовлення. У єдиній заяві мовники звинуватили Концерн РРТ у незаконному рішенні та заявили про диверсію, яку здійснив директор держоператора Кирило Данилов.

Наприкінці квітня віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що "Еспресо", "Прямий" та "5" відключили від цифрового мовлення через невиконання домовленості транслювати цілодобово телемарафон "Єдині новини".