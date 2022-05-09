Каналы "Прямой", "Эспрессо" и "5" отключили на выполнение решения СНБО, — Госспецсвязи

Руководство одного из телеканалов обвинило Госслужбу спецсвязи в покрывательстве незаконного решения и пригрозило уголовной ответственностью должностным лицам.

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Телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5" отключили от цифрового эфира на выполнение решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом проинформировал пресс-центр Государственной службы спецсвязи и защиты информации в ответ на запрос "Детектор Медиа".

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Отключение украинских телеканалов — позиция Госспецсвязи

Журналисты поинтересовались, кто принял решение об отключении от эфира трех телеканалов и чем ото было мотивировано.

В Госспецсвязи заявили, что "Эспрессо", "Прямой" и "5" удалили из "цифровой сетки" на выполнение решения СНБО о трансляции совместного телемарафона "Единые новости".

"Цель этого решения (о запуске телемарафона — ред.) — обеспечить людей доступом к правдивой, объективной и проверенной официальной информации о ходе войны и ситуации в стране. Доступ к этому телемарафону имел и имеет все каналы любой формы собственности. Концерн выполняет это решение: на всех имеющихся частотах вещания в соответствии с установленным графиком вещания продолжается трансляция телемарафона "Единые новости". Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения выполняет это решение: на всех имеющихся частотах вещания в соответствии с установленным графиком вещания продолжается трансляция телемарафона "Единые новости", — говорится в сообщении Госспецсвязи.

"Детектор медиа" отмечает, что свой журналистский запрос они отправили в ведомство 4 апреля, а официальный ответ поступил только 9 мая. Более того, в Госспецсвязи не ответили, кто конкретно принимал решение от обключении "Эспрессо", "Прямого" и "5" от цифрового эфира.

Журналисты также отправляли 16 апреля еще один запрос в Министерство культуры и Нацсовет по вопросам телевидения, но ответа до сих пор не поступило.

Отключение украинских телеканалов — позиция "Эспрессо"

Руководство телеканала обвиняет Госспецсвязь в том, что ведомство прикрывает незаконное решение Концерна РРТ об отключении "Эспрессо", "5" и "Прямого" от цифрового вещания.

"СНБО в письме в адрес телеканала "Эспрессо" прямо признавал, что вопрос вещания — это вопрос Национального совета по телевидению и радиовещанию, а не каких-либо других органов. То есть ни СНБО, ни Госспецсвязи, ни Концерн РРТ не имеют полномочий отключать телеканал от эфира. Такие полномочия есть у Нацсовета, который уже многократно сообщал, что решений об отключении он не принимал. Чтобы убедиться в манипуляциях Госсвязи, достаточно просто открыть решение СНБО, на которое они ссылаются. В нем нет ни слова об отключении от эфира каких-либо телеканалов", — говорится в заявлении "Эспрессо".

В пресс-службе также пригрозили уголовной ответственностью должностным лицам, причастным к отключению украинских телеканалов от цифрового вещания.

"Прямой" и "5" на момент написания новости не публиковали официальные пресс-релизы с позицией руководства относительно ответа Госспецсвязи.

[ + – ] "Эспрессо" обвинил Госспецсвязь в покрывании незаконного решения Концерна РРТ

Напомним, 4 апреля телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5" сообщили, что их отключили от цифровой сетки вещания. В едином заявлении вещатели обвинили Концерн РРТ в незаконном решении и заявили о диверсии, которую осуществил директор госоператора Кирилл Данилов.

В конце апреля вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что "Эспрессо", "Прямой" и "5" отключили от цифрового вещания из-за невыполнения договоренности транслировать круглосуточно телемарафон "Единые новости".