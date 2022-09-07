"Зима буде дуже складною": нардеп Гончаренко назвав сценарії розвитку війни проти РФ

Росія спробує максимально скористатися холодами, щоб виграти у протистоянні з Україною та Заходом, заявив парламентар в інтерв'ю Фокусу.

Згідно з одним із сценаріїв розвитку війни між РФ та Україною, у Кремлі відбудеться переворот, причому трапитися це може лише за один вечір. Також є ймовірність, що результат протистояння визначиться навесні, після ослаблення бойових дій у зв'язку із зимовими холодами. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами парламентаря, на сьогоднішній день найімовірнішим сценарієм розвитку війни є її продовження наступного року.

"Зимою буде послаблення бойових дій у зв'язку з погодними умовами і виснаженням обох сторін. Зима буде таким етапом з військової точки зору, коли кожна зі сторін буде намагатися максимально посилитися", — сказав Гончаренко.

Нардеп додав, що Росія спробує скористатися погодними умовами, щоб шантажувати країни Заходу постачанням газу та створювати кризи всередині них.

"Це буде дуже складна й гаряча зима. І, мені здається, що великою мірою весною визначиться результат цієї війни", — зазначив політик.

Згідно з іншим сценарієм, оптимістичним, путінський режим в РФ може зазнати краху в результаті перевороту в Кремлі. До того ж, за словами нардепа, це може статися за один вечір.

Третій сценарій, песимістичний, за якого війська РФ відновлять серйозний наступ і захоплять нові серйозні українські території, на думку нардепа, не є нереалістичним. Проте, українцям все одно варто готуватися до складнощів, пов'язаних із настанням холодів, зазначив парламентар.

"Зима буде дуже складною для України. Я звернувся би до людей з тим, що потрібно готуватися. Можливо, що Росія вдарить по інфраструктурі великих міст. І до цього треба готуватися, розуміючи що і як ви будете робити для того, щоб пережити цю зиму. А Росія точно сподівається на зиму. Тому ця зима буде дуже і дуже складною", — сказав Гончаренко.

Повну версію інтерв'ю нардепа Олексія Гончаренка Фокусу ви вже можете прочитати на нашому сайті.