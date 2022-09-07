"Зима будет очень сложной": нардеп Гончаренко назвал сценарии развития войны против РФ

Россия попытается максимально воспользоваться холодами, чтобы выиграть в противостоянии с Украиной и Западом, заявил парламентарий в интервью Фокусу.

Согласно одному из сценариев развития войны между РФ и Украиной, в Кремле произойдет переворот, причем случиться это может всего за один вечер. Также есть вероятность, что результат противостояния определится весной, после ослабления боевых действий в связи с зимними холодами. Об этом в интервью Фокусу рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам парламентария, на сегодняшний день самым вероятным сценарием развития войны является ее продолжение в следующем году.

"Зимой будет ослабление боевых действий в связи с погодными условиями и истощением обеих сторон. Зима будет таким этапом с военной точки зрения, когда каждая из сторон будет стараться максимально усилиться", — сказал Гончаренко.

Нардеп добавил, что Россия попытается воспользоваться холодными погодными условиями, чтобы шантажировать страны Запада поставками газа и создавать кризисы внутри них.

"Это будет очень сложная и жаркая зима. И мне кажется, что во многом весной определится результат этой войны", — отметил политик.

Согласно другому сценарию, более оптимистичному, путинский режим в РФ может потерпеть крах в результате переворота в Кремле. Причем, по словам нардепа, это может произойти за один вечер.

Третий сценарий, пессимистичный, при котором войска РФ возобновят серьезное наступление и захватят новые украинские территории, по мнению нардепа, является нереалистичным. Однако украинцам все равно стоит готовиться к сложностям, связанным с наступлением холодов, отметил парламентарий.

"Зима будет очень сложной для Украины. Я бы обратился к людям с тем, что нужно готовиться. Возможно, Россия ударит по инфраструктуре крупных городов. И к этому нужно готовиться, понимая, что и как вы будете делать для того, чтобы пережить эту зиму. А Россия точно надеется на зиму. Поэтому эта зима будет очень сложной", — сказал Гончаренко.

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