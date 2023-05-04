Медведєв назвав Борреля дурнем і попередив про ескалацію через атаку на Кремль

На думку Медведєва, США та країни Європи хочуть саме загострення "конфлікту" Росії з Україною і нібито схвалили "скоєний Києвом теракт".

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У четвер, 4 травня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на слова верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, який закликав Росію не використовувати атаку дронів на Кремль як привід для подальшої ескалації. Свою відповідь главі європейської дипломатії Медведєв опублікував на англомовному Twitter-акаунті.

"Боррель висловився проти використання атаки на Кремль для можливої подальшої ескалації конфлікту. Нахабний старий дурень. Саме до ескалації конфлікту і приведе теракт, скоєний київською владою під керівництвом США і схвалений керівництвом ЄС. Це якраз те, чого хочуть Вашингтон і багато тупиць у Брюсселі. ", — написав експрезидент Російської Федерації.

Жозеп Боррель прокоментував повідомлення про атаку на Кремль

Як повідомляє "Європейська правда", 4 травня верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав Москву не використовувати атаку БПЛА на Кремль що припускається, як привід для подальшої ескалації війни.

"Я знаю про це. Я бачив новини. Я чув президента Зеленського. І президент Зеленський дуже чітко заявив, що Україна не причетна до цих атак", – сказав глава європейської дипломатії перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Він наголосив, що українські воїни захищають власну країну та воюють на її території, і додав, що ці удари можуть стати приводом для нових атак та мобілізації додаткових військ у Росії.

"Найголовніше, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну у військовому, політичному та економічному плані. Найкращим врегулюванням війни для Росії було б її припинення та виведення всіх російських військ з України", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, 3 травня Дмитро Медведєв закликав до фізичного усунення президента України Володимира Зеленського. Так він відреагував на інцидент із нібито атакою українського БПЛА будівлі Кремля, яка сталася вночі.

Цього ж дня голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що "теракт" проти президента країни-агресора Володимира Путіна є нападом на Росію і закликав до застосування зброї, здатної "зупинити та знищити київський режим".