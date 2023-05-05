"Ми не хочемо війни", – Сіярто відповів на критику американського посла

За словами американського дипломата, глава угорського МЗС п'ять разів побував у Москві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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У п'ятницю, 5 травня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував американського посла Девіда Прессмана, заявивши, що той займається "пропагандою війни", тоді як Будапешт — на боці миру. Про це повідомляє місцеве видання Telex.

"Ми розуміємо, що, за словами посла Прессмана, ми повинні займатися війною. Тож це військова пропаганда. Це видно за плакатами, це видно і за його висловлюваннями, це видно з військової пропаганди. Але ми не просимо про це, тому що ми хочемо мати справу не з війною, а з миром. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру", — заявив Сіярто.

Глава зовнішньополітичного відомства додав, що угорці розуміють, що американці намагаються вштовхнути їх у військову пропаганду, військовий табір, але Будапешт належить до табору миру.

Заява Прессмана

Критика угорського глави МЗС була викликана заявою Девіда Прессмана, зробленою напередодні.

"На жаль, в Угорщині з ентузіазмом говорять про таку собі псевдокультурну боротьбу. Водночас по сусідству йде справжня війна, де тисячі людей гинуть в агресивній війні Володимира Путіна", — сказав американський посол.

Він також додав, що з початку війни Петер Сіярто п'ять разів відвідував Москву для обговорення енергетичних питань, але жодного разу не зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою і поки інші країни вирішують стати незалежними від російської енергії, Угорщина продовжує відносини з "Газпромом".

Нагадаємо, 5 травня експрезидент США Дональд Трамп виступив на Конференції консервативної політичної дії у Будапешті. У своєму зверненні Трамп заявив, що прихильники консервативного світогляду ведуть "історичну битву", а також назвав угорського прем'єра "визначним лідером".

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп мав залишитися при владі, тоді не було б повномасштабної війни України з Росією. Орбан закликав Трампа повернутися і зробити Америку знову великою країною. Чиновник також порівняв лібералізм із "біологічною зброєю".