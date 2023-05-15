"Співпраця продовжиться": Зеленський анонсував візит до Британії та зустріч із Сунаком

Питання, які обговорюватимуться між лідерами України та Великої Британії, стосуватимуться постачання літаків для потреб Повітряних сил ЗСУ.

Related video

Президент України Володимир Зеленський сьогодні має прибути до Великої Британії та зустрітися з прем‘єрміністром Ріші Сунаком. Про це він 15 травня повідомив у Telegram.

Він натякнув, що питання, які обговорюватимуться, стосуватимуться постачання літаків Україні. Це стосується розширення українських спроможностей на землі та у небі. Британію він назвав лідером у цій темі обговорення.

"Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями, – зазначив керівник держави.

Зеленський та його візити до Німеччини, Франції та Великої Британії

У неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де провів перемовини з Еммануелем Макроном, зі своїм французьким колегою. У Офісі президента назвали військову допомогу для Києва пріоритетним питанням. Це може зміцнити українську обороноздатність і захистити небо від російських атак. Обговорювалося питання постачання танків та для ЗСУ та майбутнє України в НАТО.

Також 14 травня Зеленський назвав одну з цілей закордонних поїздок до Європи. На зустрічі з Олафом Шольцом у Берліні він заявив, що під час візитів в інші країни ведуться роботи над створенням коаліції винищувачів для українських Повітряних сил.

Нагадаємо, 14 травня виданню Bild стало відомо, що під час візиту до Німеччини Зеленський загубив свій телефон. Керівник української держави вже був готовий до перельоту, але в останній момент згадав, що залишив телефон у транспортному засобі заряджатись. Німецький офіцер приніс смартфон, а Зеленський посміхнувся та подякував у відповідь. Потім на автомобілі президента повезли в Канцелярію, де його прийняв канцлер Олаф Шольц. На зустрічі німецький політик виголосив фразу українською мовою та наголосив, що "Україна це Європа, а Європа – це Україна".