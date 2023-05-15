"Сотрудничество продолжится": Зеленский анонсировал визит в Британию и встречу с Сунаком

Вопросы, которые будут обсуждаться между лидерами Украины и Великобритании, будут касаться поставки самолетов для нужд Воздушных сил ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня должен прибыть в Великобританию и встретиться с премьер-министром Риши Сунаком. Об этом он 15 мая сообщил в Telegram.

Он намекнул, что вопросы, которые будут обсуждаться, будут касаться поставок самолетов Украине. Это касается расширения украинских возможностей на земле и в небе. Британию он назвал лидером в этой теме обсуждения.

"Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями, — отметил руководитель государства.

Зеленский и его визиты в Германию, Францию и Великобританию

В воскресенье, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где провел переговоры с Эммануэлем Макроном, со своим французским коллегой. В Офисе президента назвали военную помощь для Киева приоритетным вопросом. Это может укрепить украинскую обороноспособность и защитить небо от российских атак. Обсуждался вопрос поставки танков и для ВСУ и будущее Украины в НАТО.

Также 14 мая Зеленский назвал одну из целей зарубежных поездок в Европу. На встрече с Олафом Шольцом в Берлине он заявил, что во время визитов в другие страны ведутся работы над созданием коалиции истребителей для украинских Воздушных сил.

Напомним, 14 мая изданию Bild стало известно, что во время визита в Германию Зеленский потерял свой телефон. Руководитель украинского государства уже был готов к перелету, но в последний момент вспомнил, что оставил телефон в транспортном средстве заряжаться. Немецкий офицер принес смартфон, а Зеленский улыбнулся и поблагодарил в ответ. Затем на автомобиле президента повезли в Канцелярию, где его принял канцлер Олаф Шольц. На встрече немецкий политик произнес фразу на украинском языке и подчеркнул, что "Украина это Европа, а Европа — это Украина".