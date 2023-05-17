Існує багато охочих зайняти крісло голови Верховного Суду, — експерт

Під час конкурсного відбору до Верховного Суду майже 80% складу суддів мали питання з приводу доброчесності. На етапі відбору до Всеволода Князєва, який потрапив у скандал за отримання багатомільйонного хабаря, не було суттєвих зауважень, сказав голова правління Фонду DEJURE та екссуддя Михайло Жернаков.

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Після корупційного скандалу з отриманням хабаря у розмірі майже $3 млн головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим та відсторонення його з посади, існує побоювання, що крісло може зайняти не менш недоброчесний кандидат. Про це у коментарі Фокусу сказав голова правління Фундації DEJURE та екссуддя Михайло Жернаков.

Він звертає увагу, що під час конкурсного відбору до Верховного Суду близько до 80% складу виникали питання щодо доброчесності.

"Існує побоювання, що на цю посаду Князєва може зайти хтось ще менш реформований, — говорить він. — Я не кажу, що треба зберігати на посаді людину, яка підозрюється у корупційному злочині, але поза сумнівом є частина складу Верховного Суду, яка дуже рада, що Князєв не має сильної позиції. Ці люди можуть скористатися, аби захопити там владу, зокрема, й до власного збагачення. У Верховному Суді все ще залишається багато суддів, які виступають за збереження статуса-кво, тобто суддівську мафія".

Варто зауважити, що на етапі відбору до самого Князєва, на той час голови Миколаївського окружного адміністративного суду не було суттєвих зауважень від Громадської ради доброчесності, дорадчого органу при Вищій кваліфікаційній комісії суддів при формуванні складу Верховного Суду. Під час конкурсу він отримав кілька зауважень щодо непрозорості отримання майна.

"Дійсно, Князєв свого часу не отримав негативного висновку. У нас був застереження щодо його тестя та набутого ним майна. Ми надали цю інформацію ВККС, відповідно до закону. Але ця інформація не свідчила прямо про недоброчесність кандидата. Князів тоді і вже після обрання головою ВС виглядав людиною прогресивною і некорумпованою, демонстрував, що не хоче бути частиною системи старого зразка. Якщо підозри слідства підтверджуються, буде дуже шкода, що одна людина могла таке поєднувати", — додає Михайло Жернаков.

Нагадаємо, напередодні ввечері стало відомо, що представники Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про затримання суддів Верховного Суду при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйони доларів. Одним з затриманих виявився голова суду Всеволод Князєв.