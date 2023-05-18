"Зовнішність топ-моделі": докази у справі Князєва допомогла добути дівчина, — журналістка

Як стверджує журналістка Любов Величко, агент НАБУ влаштувалась до офісу Олега Горецького — адвоката посібника ексголови Верховного суду — під виглядом студентки-практикантки.

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Здобути аудіозаписи, які стали доказами для затримання, а потім і арешту вже колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва, НАБУ допомогла дівчина. Про це написала журналіст Любов Величко на своїй сторінці у Фейсбуці у четвер, 18 травня.

За словами журналістки, дівчина модельної зовнішності під виглядом студентки-практикантки прийшла влаштовуватися на роботу до Олега Горецького – адвоката посібника Всеволода Князєва.

Горецький завдяки яскравій зовнішності дівчини вирішив взяти "практикантку" на роботу. Поступово стосунки між Горецьким та новою співробітницею переросли у дружні. Адвокат розповідав їй про свої ділові зв'язки та про те, що розмовляє на рівних із самим головою Верховного суду України Князєвим.

Інтерес до нової співробітниці, за словами Величко, виявляли й інші судді.

Незабаром агент НАБУ отримала доступ до кабінету Горецького, де й розмістила аудіопристрої для прослуховування. Зроблені ними записи стали основою для затримання Князєва, якого тепер підозрюють у хабарництві.

Здобути аудіозаписи, які стали доказами для затримання, а потім і арешту вже колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва, НАБУ допомогла дівчина. Фото: Скрин видео

Нагадаємо, 18 травня Вища рада правосуддя дозволила арешт ексголови Верховного суду Князєва. Прокурори НАБУ побоювалися, що підозрюваний може виїхати з України або спробувати вплинути на свідків і ще одного підозрюваного, якщо залишиться на волі. Засідання у справі Князєва було закрите для преси.

Також ЗМІ писали про те, що 16 травня в НАБУ опублікували частину аудіодоказів щодо кримінального провадження щодо вже колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, який був затриманий при отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, організатором корупційного угруповання був ексголова Верховного суду Всеволод Князєв. Адвокату відводилася роль посередника у неправомірному збагаченні керівництва ВС.