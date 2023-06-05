"Зеленського не перемогти": депутата Держдуми Затуліна можуть позбавити мандата за підтримку України

Російський політик кілька разів говорив про відсутність результатів так званої "спеціальної військової операції". Тепер йому загрожує усунення з посади першого заступника голови комітету у справах СНД та виключення з лав єдиноросів, пишуть у ЗМІ.

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Провладна партія "Єдина Росія" розпочала консультації з приводу публічних висловлювань її члена та першого заступника голови Держдуми у справах СНД Костянтина Затуліна. Політик неодноразово критикував результати повномасштабної війни в Україні, пов'язаної Росією, пише 5 червня газета "Ведомости".

Співрозмовники видання у партії та адміністрації президента РФ уточнили, що Затулін допускав проукраїнські висловлювання на форумі "Яка Україна нам потрібна?" 1 червня.

Політик тоді говорив про відсутність результатів після початку так званої "спеціальної військової операції". На його думку, Україна існуватиме далі за президента Володимира Зеленського.

"Сил на те, щоб це здолати, за тієї підтримки, яку їм надають, не вистачає. Він (Зеленський) залишиться", — наголошував Затулін.

З цією ситуацією, як свідчать джерела, розуміється перший заступник голови фракції єдиноросів В'ячеслав Макаров. Затуліна можуть усунути з посади першого заступника голови комітету і виключити з "Єдиної Росії".

Сам Затулін сказав журналістам, що ніхто із керівництва фракції не пов'язувався з ним після його висловлювань. Інше джерело "Ведомостей" припускає, що політик відбудеться виховними заходами — йому порадять висловлюватися акуратніше.

Нагадаємо, що віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой нещодавно публічно вибачався за те, що його дочка Олександра їздила до США на стажування. Сам Толстой здобував другу вищу освіту у Франції.

А 29 травня Петро Толстой заявив про плани Росії "йти далі", якщо Захід продовжить постачання Україні далекобійного озброєння. Депутат вважає, що російська армія може дійти до кордону з Польщею.