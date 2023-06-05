Витрачають людей і ресурси: РФ програла війну, але в Кремлі це заперечують, — Зеленський (відео)

За словами президента, Україна та міжнародні партнери знаходять рішення, які допоможуть ще більше обмежити російський військовий потенціал. У Кремлі продовжують намагатись обдурити світ, обійти санкції, створити більше зброї.

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Росія вже програла війну з Україною, і ця тенденція вже ясна у світі. Однак російська влада продовжує заперечувати реальність. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

За його словами, у Кремлі продовжують намагатися обдурити світ, оминути санкції, створити більше зброї. Влада РФ витрачає людей та ресурси на агресію проти України.

Зеленський заявив, що Україна та міжнародні партнери знаходять рішення, які допоможуть ще більше обмежити російський військовий потенціал.

"Кожен у світі, хто так чи інакше допомагає державі-терористу обходити санкції, кожен у світі, кого Росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання – кожен такий суб'єкт повинен відчути повну силу вільного світу. І ми це забезпечимо", — сказав Зеленський. .

За його словами, необхідно зупинити шляхи, якими Росія отримує ресурси для війни.

Також у зверненні Зеленський зазначив, що Київ 5 червня відвідав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Хороша зустріч, корисні переговори та посилення наших країн, нашої безпеки", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що подякував британському дипломату за військову підтримку України, особливо за ракети Storm Shadow, які виявилися дуже ефективними на передовій. При цьому політики говорили про коаліцію ЗРК Patriot та її посилення.

"Говорили з паном міністром закордонних справ Великобританії та про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. Саміт має бути змістовним. Тоді він стане й історичним", — зазначив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, що Джеймс Клеверлі заявив, що на власні очі побачив жахи та руйнування, які Росія завдала суверенній Україні.

"Україна виграє цю війну і може розраховувати на нашу підтримку", — заявив він.

Також повідомлялося, що у Великій Британії вказали на майбутнє президента РФ Володимира Путіна. На думку експерта Хадсонівського інституту Люка Коффі, СРСР все ще руйнується, а пил від нього осідає. На російського диктатора чекає смерть чи вигнання після закінчення війни в Україні.