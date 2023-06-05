Тратят людей и ресурсы: РФ проиграла войну, но в Кремле это отрицают, — Зеленский (видео)

По словам президента, Украина и международные партнеры находят решения, которые помогут еще больше ограничить российский военный потенциал. В Кремле продолжают пытаться обмануть мир, обойти санкции, создать больше оружия.

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Россия уж проиграла войну с Украиной, и эта тенденция уже ясна во врем мире. Однако российские власти продолжают отрицать реальность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

По его словам, в Кремле продолжают пытаться обмануть мир, обойти санкции, создать больше оружия. Власти РФ тратят людей и ресурсы на агрессию против Украины.

Зеленский заявил, что Украина и международные партнеры находят решения, которые помогут еще больше ограничить российский военный потенциал.

"Каждый в мире, кто так или иначе помогает государству-террористу обходить санкции, каждый в мире, кого Россия использует для снабжения оружием, компонентами, оборудованием – каждый такой субъект должен почувствовать полную силу свободного мира. И мы это обеспечим", — сказал Зеленский.

По его словам, необходимо остановить пути, по которым Россия получает ресурсы для войны.

Также в обращении Зеленский отметил, что Киев 5 июня посетил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

"Хорошая встреча, полезные переговоры и усиление наших стран, нашей безопасности", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что поблагодарил британского дипломата за военную поддержку Украины, в особенности за ракеты Storm Shadow, которые оказались очень эффективны на передовой. При этом политики говорили о коалиции ЗРК Patriot и ее усилении.

"Говорили с господином министром иностранных дел Великобритании и о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе. Саммит должен быть содержательным. Тогда он станет и историческим", — отметил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского

Напомним, что Джеймс Клеверли заявил, что собственными глазами увидел ужасы и разрушения, которые Россия нанесла суверенной Украине.

"Украина выиграет эту войну и может рассчитывать на нашу поддержку", — заявил он.

Также сообщалось, что в Великобритании указали на будущее президента РФ Владимира Путина. По мнению эксперта Хадсоновского института Люка Коффи, СССР все еще разрушается, а пыль от него оседает. Российского диктатора ждет смерть или изгнание после окончания войны в Украине.