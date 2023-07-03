60 діб або 2,2 млн застави: суд виніс запобіжний захід нардепу від ЄС Алексєєву

За інформацією журналістів, на засіданні суду прокурори наполягали на сумі застави в 10 мільйонів гривень, але пізніше її зменшили. Народний депутат одразу зазначив, що грошей у нього немає, але друзі постараються вирішити проблему.

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Народному депутату від партії "Європейська солідарність" Сергію Алексєєву обрали запобіжний захід. Наступні два місяці він проведе в ув'язненні. Про це повідомляє видання "Укрінформ" 3 липня.

За інформацією із зали засідань, Личаківський районний суд міста Львів ухвалив, що політика Сергія Алєксєєва, якого підозрюють у справі про шахрайство, помістять за ґрати на 60 діб. Після цього має відбутися нове слухання.

При цьому, арешт відбуватиметься з можливістю внесення застави на суму 2 мільйони 264 тисячі гривень. Спочатку прокуратура наполягала на сумі застави в 10 мільйонів гривень.

Народний депутат одразу заявив, що в нього особисто немає такої суми грошей, але друзі та близькі намагатимуться її зібрати. Деякі колеги по партії Сергія Алексєєва, зазначають журналісти, звинувачують суд у затягуванні часу, адже після 18:00 оплату провести неможливо.

Офіс генпрокурора повідомив політику про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Справа Сергія Алексєєва: що відомо

30 червня в Офісі генерального прокурора України повідомили, що народний депутат обіцяв "відмазати" громадянина іншої країни від екстрадиції і зажадав від нього за цю послугу 50 тисяч доларів.

Коли про це стало відомо, спецслужби відразу зайнялися питанням його затримання.

"Парламентарій "гарантував" використати власні зв'язки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову в наданні іноземцю статусу біженця", — написали в Службі безпеки України.

Сергій Алексєєв встиг отримати хабар у розмірі 20 тисяч доларів і був спійманий під час того, як отримував залишок.

На свій захист народний депутат того ж дня вирішив звернутися з трибуни Верховної Ради до народу. Він зазначив, що отримав велику суму грошей за роботу адвокатів, а всі звинувачення вважає не більше, ніж політичним переслідуванням.

Нагадаємо, перше засідання мало відбутися 1 липня, однак політик не прийшов на нього, тому довелося перенести. У пресслужбі партії "Європейська солідарність" заявили, що це сталося через те, що нардеп у цей момент перебував у Верховній Раді.