Обікрав сестру нардепа: поліція за кілька годин спіймала крадія, і той "красиво покаявся"

Парламентар Муса Магомедов переконаний, що зловмисника швидко знайшли завдяки наполегливості його родички та професіоналізму правоохоронців. За його словами, історія крадіжки викликала більше сміху, ніж хвилювань.

Related video

Сестру нардепа обікрали. За кілька годин після її звернення у поліцію правоохоронці знайшли крадія. Про це 4 липня розповів у соцмережах народний депутат України Муса Магомедов.

"Красиво так, з покаянням та вибаченнями, що, ясна річ, не врятує від кримінальної відповідальності", — підкреслив парламентар.

Магомедов переконаний, що спіймати так швидко злочинця вдалося завдяки наполегливості його сестри.

"Я коли дізнався ввечері про цю історію, вже не стільки хвилювався, скільки навіть сміявся", — поділився він.

Депутат зазначив, що головну роль у виявленні правопорушника по гарячих слідах зіграв професіоналізм поліціянтів. За його словами, правоохоронці "буквально живуть в розумінні, яка на них відповідальність та скільки честі".

Фото: телеграм-канал Муси Магомедова Фото: телеграм-канал Муси Магомедова

"Часто з різних боків доводиться чути невдоволення роботою того чи іншого поліціянта, скарги на дії. Але зауважмо, що тут є два моменти: по-перше, в будь-якій професії є гідні й не дуже, а по-друге, про те хороше, що поліціянти роблять буквально щогодини, нам, на жаль, не завжди говорять", — написав Магомедов.

Нардеп привітав правоохоронців з Днем Національної поліції. На його думку, кожен українець має того, кому варто подякувати 4 липня "за щоденний захист".

Нагадаємо, 4 липня прокуратура повідомила про смерть 2-місячного немовляти на Київщині. За даними слідства, хлопчик потребував особливого догляду, однак мати не звернулася до лікаря через ознаки застуди у дитини.

Також 4 липня співробітники СБУ затримали кіберзлочинців, які незаконно переказували собі гроші з рахунків українців. Зокрема, за інформацією правоохоронців, хакери обікрали київського нотаріуса на 10 мільйонів гривень.