На Київщині помер 2-місячний хлопчик: матір'ю малюка зайнялися правоохоронці

Коли дитина застудилася, мати не звернулася до лікаря, щоб той призначив лікування і надав медичну допомогу. Через це хлопчик помер.

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На Київщині помер 2-місячний хлопчик, який хворів на ГРВІ. Це сталося через те, що матір немовляти його не лікувала. Про це повідомляє прокуратура Київської області.

За злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною 32-річна жінка може опинитися у в'язниці.

Слідство встановило, що жінка неналежно доглядала за своїм двомісячним сином, який від народження мав захворювання та потребував особливого догляду. Коли у дитини з’явилися ознаки застуди, мати до лікаря не зверталася, у результаті чого малюк помер.

"Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала від гострої респіраторної вірусної інфекції", — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що на Сумщині 40-річна жінка підозрюється у вбивстві двох своїх новонароджених дітей. Жінка народила двійнят і залишила їх у сараї. Діти померли, а їхні тіла почали тягати по селу собаки.

Раніше повідомлялося, що у Польщі з даху будинку зняли 4-річну дівчинку з України. Матір дитини — 41-річна громадянка України перебувала вдома у стані сильного алкогольного сп'яніння.