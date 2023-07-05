Російська армія воює в Україні новими танками та може отримувати їх до 1500 одиниць на рік, — експерт

Росія поповнює свою армію танками знятими зі зберігання, відремонтованими та тими, що встигає виготовити. Всі заводи разом можуть віддавати близько 120 танків на місяць.

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На сьогодні чотири російські танкобудівельні заводи можуть видавати армії близько 120 танків на місяць. Сюди відносяться – нові, зняті з консервації та відремонтовані танки Т-62, Т-54/55, Т-72, Т-80 та Т-90 в різних модифікаціях.

Про це в коментарі Фокусу розповів експерт з бронетанкової техніки, офіцер танкових військ у відставці Микола Саламаха.

"Всі разом заводи можуть віддавати близько 120 танків на місяць, тобто, приблизно 1400-1500 одиниць на рік. Зауважу, що йдеться про всі разом танки – зняті зі зберігання, після капітального ремонту, модернізації та нові. Приблизно стільки ж втратила РФ в Україні. Повномасштабне вторгнення в Україну РФ розпочала маючи в строю приблизно 3700-3800 танків, за даними Генштабу ЗСУ, вся ця кількість вже була знищена. З цього можна зробити висновок, що наразі в строю російської армії лише нові надходження – це нові танки, зняті зі зберігання та відремонтовані", — пояснює Саламаха.

Експерт уточнює, що наразі у РФ танками займаються лише чотири профільних заводи. Так, "Уралвагонзавод", крім танків Т-90М, також він модернізує Т-72Б до модифікації Т-72Б3. Сьогоднішня спроможність по Т-90М близько 100-120 одиниць в рік. Завод в Стрєльні під Санкт-Петербургом також модернізує Т-72Б до модифікації Т-72Б3. В Омську на "Омськтрансмаші" модернізують танки Т-80Б до модифікації Т-80БВМ. 103 бронетанковий ремонтний завод в Атамоновці(Читинська область) займається зняття зі зберігання та капітальним ремонтом танків Т-62М.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Ешелони з Т-90М: звідки Росія бере нові танки для війни в Україні та скільки їх".