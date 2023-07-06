Велика Британія призначила нового посла в Україні: що про нього відомо

Мартін Гарріс розпочне виконання своїх обов’язків у вересні 2023 року. Депутат Олексій Гончаренко заявив, що британський дипломат — нащадок прем’єра Невілла Чемберлена, відомого підписанням угоди з Адольфом Гітлером.

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Велика Британія призначила новим послом в Україні Мартіна Гарріса. Він розпочне виконувати свої обов’язки вже у вересні. Про це йдеться у повідомленні на урядовому сайті країни.

Гарріс приєднався до британського МЗС у 1991 році. У 2003-2008 роках він обіймав посаду генерального консула в посольстві у Києві. У 2014-2017 роках дипломат був заступником голови місії Посольства Великої Британії в Москві. Пізніше керував справами Східної Європи та Центральної Азії в Управлінні закордонних справ, співдружності та розвитку (FCDO).

Про особисте життя нового посла відомо, що він одружений з часів студентства та має трьох дітей.

"У 2010 році Мартін був призначений офіцером Ордена Британської імперії, а у 2023 році — компаньйоном Ордена Святого Михайла і Святого Георгія", — проінформували в британському уряді.

На новину про призначення Гарріса відреагував народний депутат Олексій Гончаренко. Він розповів, що новий посол Великої Британії вже знає українську.

"Гарріс добре знає, з якою сволотою ми воюємо, Він працював у Москві, де був кадровим дипломатом. А те, що британці проти Росії та за Україну — думаю, ніхто сумнівів і так не має", — підкреслив нардеп.

Мартін Гарріс — онук Чемберлена?

29 червня депутат Олексій Гончаренко вже повідомляв про заплановане призначення Мартіна Гарріса, про яке знав з неназваних джерел. У пості йшлося, що новий посол — онук прем’єр-міністра Великої Британії Невілла Чемберлена, який підписував Мюнхенську угоду з Адольфом Гітлером у 1938 році.

"Також буде новий посол Великої Британії. Ним стане рідний онук Чемберлена, який володіє українською мовою, дипломат Мартін Гарріс", — заявляв Гончаренко.

Фокус не знайшов підтверджень того, що Гарріс — рідний онук Чемберлена. У архівній статті Birmingham Post & Mail Ltd журналіст брав коментарі у двох онуків політика. Їхні імена — Джеймс Ллойд та Френсіс Чемберлен.

У 2019 році The Telegraph випустив матеріал з заголовком "Чому я виступаю за те, що мій дідусь Невілл Чемберлен отримав визнання, на яке заслуговує". У статті також йдеться про Джеймса Ллойда.

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