Великобритания назначила нового посла в Украине: что о нем известно

Мартин Харрис приступит к исполнению своих обязанностей в сентябре 2023 года. Депутат Алексей Гончаренко заявил, что британский дипломат — потомок премьера Невилла Чемберлена, известного подписанием соглашения с Адольфом Гитлером.

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Великобритания назначила новым послом в Украине Мартина Харриса. Он начнет выполнять свои обязанности уже в сентябре. Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте страны.

Харрис присоединился к британскому МИД в 1991 году. В 2003-2008 годах он занимал должность генерального консула в посольстве в Киеве. В 2014-2017 годах дипломат был заместителем главы миссии Посольства Великобритании в Москве. Позже руководил делами Восточной Европы и Центральной Азии в Управлении иностранных дел, содружества и развития (FCDO).

О личной жизни нового посла известно, что он женат со времен студенчества и имеет троих детей.

"В 2010 году Мартин был назначен офицером Ордена Британской империи, а в 2023 году — компаньоном Ордена Святого Михаила и Святого Георгия", — проинформировали в британском правительстве.

На новость о назначении Харриса отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко. Он рассказал, что новый посол Великобритании уже знает украинский.

"Харрис хорошо знает, с какой сволочью мы воюем, Он работал в Москве, где был кадровым дипломатом. А то, что британцы против России и за Украину — думаю, никто и так не сомневается", — подчеркнул нардеп.

Мартин Харрис — внук Чемберлена?

29 июня депутат Алексей Гончаренко уже сообщал о запланированном назначении Мартина Харриса, о котором знал из неназванных источников. В посте говорилось, что новый посол — внук премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, который подписывал Мюнхенское соглашение с Адольфом Гитлером в 1938 году.

"Также будет новый посол Великобритании. Им станет родной внук Чемберлена, владеющий украинским языком, дипломат Мартин Харрис", — заявлял Гончаренко.

Фокус не нашел подтверждений того, что Харрис — родной внук Чемберлена. В архивной статье Birmingham Post & Mail Ltd журналист брал комментарии у двух внуков политика. Их имена — Джеймс Ллойд и Фрэнсис Чемберлен.

В 2019 году The Telegraph выпустил материал с заголовком "Почему я выступаю за то, что мой дедушка Невилл Чемберлен получил признание, которого заслуживает". В статье также говорится о Джеймсе Ллойде.

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