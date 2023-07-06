"Я выгляжу едва ли на 50": Далай-лама отмечает 88-летие

Тибетский духовный лидер, который выступает за защиту родной буддийской культуры Тибета, в свой день рождения пребывает в хорошем настроении и не теряет чувство юмора.

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6 июля тибетский духовный лидер Далай-лама празднует свой 88-й день рождения. Сотни сторонников и изгнанных тибетцев заполнили его индийскую штаб-квартиру на склоне холма в Дхарамсале, сообщает Associated Press.

Когда духовный лидер прибыл в своем открытом передвижном фургоне, чтобы возглавить торжества во дворе храма Цуглакханг, украшенном тибетскими и буддийскими флагами и портретами, артисты исполнили традиционные приветственные мелодии.

"Мы празднуем мой 88-й день рождения, но посмотрите на меня, я выгляжу едва ли на 50", — улыбаясь, сказал Далай-лама.

Город на склоне холма Дхармсала он сделал своей штаб-квартирой с тех пор, как бежал из Тибета после неудавшегося восстания против китайского правления в 1959 году.

Далай-лама отрицает, что он сепаратист, и говорит, что выступает только за существенную автономию и защиту родной буддийской культуры Тибета.

В апреле Далай-лама столкнулся с широкой критикой после того, как в Интернете появилось видео, на котором он целует маленького мальчика в губы и говорит: "Пососи мой язык". Кадры вызвали негативную реакцию в сети, и пользователи социальных сетей осудили его поведение как неуместное.

Позже Далай-лама принес извинения в заявлении, размещенном на его официальном сайте. В нем говорилось, что он сожалеет об инциденте и желает "извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру за боль, которую могли причинить его слова".

Также сообщалось, что Далай-лама назвал монгольского мальчика реинкарнацией духовного лидера и вызвал гнев Китая. Рожденного в США монгольского ребенка уже назвали реинкарнацией третьего по важности духовного лидера тибетского буддизма Халха Джецуна Дхампы Ринпоче.