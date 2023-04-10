Предлагал мальчику пососать его язык: Далай-лама объяснил свое странное поведение (видео)

В социальных сетях стало вирусным видео, на котором тибетский духовный лидер якобы пытался поцеловать мальчика. Впоследствии Далай-лама извинился за "возможную боль, которую могли причинить его слова и действия".

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Тибетский духовный лидер Далай-лама извинился за видео, в котором он попросил маленького мальчика пососать его язык. Об этом рассказывает The Insider.

Недавно в социальных сетях появилось видео, которое стало вирусным и вызвало возмущение общественности. В ролике видно как лидер тибетских духовных буддистов якобы пытался поцеловать мальчика.

В заявлении, опубликованном на официальном аккаунте Далай-ламы в Twitter, говорится, что он хочет извиниться перед мальчиком, его семьей и многочисленными друзьями по всему миру за возможную боль, которую могли причинить его слова и действия.

"Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, в невинной и игривой манере, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", — добавляется в заявлении.

Далай-лама, который был удостоен Нобелевской премии в 1989 году Фото: скриншот/YouTube

Неясно, когда было записано видео, о котором идет речь, но ролик гуляет в социальных сетях уже более недели. На видео Далай-лама на одном из мероприятий приближает свои губы к губам мальчика, затем поглаживает подбородок ребенка и прижимается лбом к нему. После этого духовный лидер похлопывает парня по руке и говорит: "Пососи мой язык".

Далай-лама, который был удостоен Нобелевской премии в 1989 году, вынужден был находиться в изгнании в течение более чем шести десятилетий. В настоящее время ему 87 лет и он проповедует в основном из своей резиденции, расположенной на севере Индии.

Ранее Фокус писал, что Далай-лама выпустил музыкальный альбом с мантрами и учениями. В дебютный альбом вошли 11 треков. Прибыль от продажи диска пойдет на благотворительность.

Также сообщалось, что Далай-лама назвал монгольского мальчика реинкарнацией духовного лидера и вызвал гнев Китая. Рожденного в США монгольского ребенка уже назвали реинкарнацией третьего по важности духовного лидера тибетского буддизма Халха Джецуна Дхампы Ринпоче.