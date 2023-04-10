Пропонував хлопчику посмоктати його язика: Далай-лама пояснив свою дивну поведінку (відео)

У соціальних мережах стало вірусним відео, на якому духовний лідер Тибету нібито намагався поцілувати хлопчика. Згодом Далай-лама просив вибачення за "можливий біль, який могли завдати його слова та дії".

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Тибетський духовний лідер Далай-лама попросив вибачення за відео, в якому він попросив маленького хлопчика посмоктати його язика. Про це розповідає The Insider.

Нещодавно у соціальних мережах з'явилося відео, яке стало вірусним та викликало обурення громадськості. У ролику видно як лідер духовних буддистів Тибету нібито намагався поцілувати хлопчика.

У заяві, опублікованій на офіційному акаунті Далай-лами в Twitter, йдеться, що він хоче попросити вибачення перед хлопчиком, його сім'єю та численними друзями по всьому світу за можливий біль, який могли спричинити його слова та дії.

"Його Святість часто дражнить людей, яких зустрічає, у безневинній та грайливій манері, навіть на публіці та перед камерами. Він шкодує про цей інцидент", — додається в заяві.

Далай-лама, який був удостоєний Нобелівської премії у 1989 році Фото: скріншот/YouTube

Незрозуміло, коли було записано відео, про яке йдеться, але ролик гуляє у соціальних мережах понад тиждень. На відео Далай-лама на одному із заходів наближає свої губи до губ хлопчика, потім погладжує підборіддя дитини та притискається чолом до нього. Після цього духовний лідер поплескує хлопця по руці й каже: "Посмокчи мого язика".

Далай-лама, який був нагороджений Нобелівською премією у 1989 році, змушений був перебувати у вигнанні протягом більш як шести десятиліть. Зараз йому 87 років і він проповідує переважно зі своєї резиденції, розташованої на півночі Індії.

Раніше Фокус писав, що Далай-лама випустив музичний альбом із мантрами та навчаннями. До дебютного альбому увійшли 11 треків. Прибуток з продажу диска піде на благодійність.

Також повідомлялося, що Далай-лама назвав монгольського хлопчика реінкарнацією духовного лідера та викликав гнів Китаю. Народжену в США монгольську дитину вже назвали реінкарнацією третьої за важливістю духовного лідера буддизму Тибету Халха Джецуна Дхампи Рінпоче.